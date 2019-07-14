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«Ребенок в критическом состоянии»: в Башкирии 8-летнюю девочку покусали соседские пчелы

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения, Vk

Фото: Ксения, Vk

УФА, 14 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Жительница Дуванского района Башкирии Ксения через соцсети обратилась к руководителю республики за помощью. В сообщении она указала, что ее 8-летнюю племянницу 10 июля покусали пчелы, который в ульях на небезопасном расстоянии держит сосед. Инцидент произошел в деревне Каракулево на улице Центральной.

«Ребенок в критическом состоянии. Наши неоднократные просьбы, убрать с своего участка ульи, сосед игнорирует. Он не предпринимает никаких действий и с каждым годом количество ульев увеличивается — в этом году их около 40 штук. Эта «война» продолжается на протяжении почти десяти лет. Покусаны неоднократно и взрослые и дети. Администрация сельсовета на наше обращение по поводу ульев, находящихся на соседнем участке, не принимает никаких мер», — написала Ксения и поделилась фотографиями опухшего от укусов пчел лица девочки.

У ребенка на укусы насекомых проявилась сильная аллергическая реакция. Потребовалась помощь медиков.

«Безусловно, ситуация недопустимая. Будем разбираться совместно с администрацией Дуванского района, на это потребуется некоторое время», — ответил местной жительнице сотрудник рабочей группы при администрации главы РБ по обращениям жителей в соцсетях.

Теги: ЧП, дети, насекомые
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