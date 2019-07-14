Фото: группа поиска «Лиза Алерт. Башкортостан», Vk В Башкирии завершились поиски пропавшего без вести 67-летнего Рафита Мустафина Фото: группа поиска «Лиза Алерт. Башкортостан», Vk

УФА, 14 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфимском районе Башкирии благополучно завершились поиски 67-летнего Рафита Мустафина. В группе «Лиза Алерт. Башкортостан» сегодня появилось сообщение, что жителя села Чесноковка нашли.

«Найден. Жив», — написали в паблике волонтеры, не вдаваясь в подробности, где два дня находился разыскиваемый, и все ли с ним в порядке.

Как информировало агентство «Башинформ», пенсионер 12 июля вышел из дома и не вернулся. Он мог нуждаться в медпомощи. В поисках были задействованы сотрудники полиции и добровольцы.