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В Уфе мужчина под действием наркотиков повис на балконной решетке

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

В Уфе мужчина под действием наркотиков повис на балконной решетке Фото: автор

УФА, 14 июл 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Информационно-диспетчерский центр Уфы ночью 14 июля поступила информация о том, что на втором этаже жилого дома по улице Бакалинской в балконной решетке застрял мужчина, который мог упасть. На место сразу же были направлены спасатели.

По словам очевидцев, которые удерживали молодого человека до прибытия сотрудников экстренной службы, он спускался вниз с третьего этажа, а на втором этаже зацепился за балконную решетку и повис.

«С помощью лестницы и альпинистского снаряжения сотрудники Поисково-спасательного отряда Уфы транспортировали 33-летнего местного жителя вниз и передали работникам скорой помощи», — сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты города.

Предположительно, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Видимо, это и послужило причиной такого странного и опасного поступка.

Теги: ЧП, УГЗ по Уфе
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