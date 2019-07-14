Фото: автор МЧС Башкирии предупреждает об усилении ветра до 20 м/с Фото: автор

УФА, 14 июл 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

МЧС по Башкортостану предупреждает о неблагоприятных погодных явлениях: местами в республике прогнозируется шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. По данным ведомства, с 20.00 часов 14 июля до 20.00 часов 15 июля ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, местами небольшие, в отдельных районах грозы. Днем локально ливни, град. Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +14, +19 градусов, днем +18, +23, по востоку республики до +30.

Ночью и утром на автодорогах местами туман с видимостью 500-1000 метров, днем ухудшение видимости в дожде один-два километра.

В Уфе в указанный период прогнозируется облачная погода с прояснениями. Кратковременные дожди, днем местами сильные. В отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами шквалистое усиление ветра до 17 м/с. Температура воздуха ночью составит +15, +17, днем +20, +22.