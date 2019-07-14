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В Башкирии спасатели нашли в лесу заблудившегося 77-летнего пенсионера

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

В Башкирии спасатели нашли в лесу заблудившегося 77-летнего пенсионера Фото: автор

УФА, 14 июл 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкирии в экстренные службы поступило сообщение о том, что лесу возле деревни Сабанчи Краснокамского района потерялся 77-летний мужчина. Он отправился в лесной массив со своей дочерью собирать ягоды. В какой-то момент пенсионер разминулся с родственницей и пропал. Спасателям позвонила его дочь.

На поиски незамедлительно отправились сотрудники Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям. Спасателям довольно быстро удалось отыскать заблудившегося мужчину.

«Если вы поняли, что заблудились – ни в коем случае не паникуйте. Попробуйте связаться с родственниками, близкими или друзьями. Попробуйте вспомнить, откуда вы пришли, и прислушаться к звукам: не слышно ли криков, шума машин, лая собак, — пояснили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС. — Если вы точно знаете, что вас будут искать, то лучше оставайтесь на месте и разведите костер (в соответствии с правилами безопасности), так как по дыму вас будет легче всего найти. Если вы решили самостоятельно найти дорогу, то ориентируйтесь по солнцу и старайтесь не петлять. Если удалось выйти на линию электропередач, железную дорогу, газопровод или реку, то нужно идти вдоль этих объектов: с помощью них всегда удается выйти к людям, пусть и не там, где предполагали».

Теги: Госкомитет РБ по ЧС, спасатели
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