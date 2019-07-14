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В Башкирии спасатели предотвратили гибель 7-летней девочки на реке Юрюзань

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Башкирии спасатели предотвратили гибель 7-летней девочки на реке Юрюзань Фото: Ксения Калинина

УФА, 14 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии 13 июля спасатели во время рейда предотвратили гибель ребенка. В пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС сообщили, что сотрудники Аварийно-спасательной службы проводили профилактические мероприятия на реке Юрюзань около деревни Калмакларово Салаватского района.

Во время рейда они заметили как девочка семи лет зашла в воду и начала тонуть в пяти метрах от берега. Спасатели незамедлительно бросились на помощь – вытащили ребенка из воды на берег и передали родителям.

В ведомстве призывают жителей республики соблюдать основные меры безопасности на водоемах :

- не оставлять малолетних детей одних у воды;

- не купаться в незнакомых местах и не нырять там;

- не заплывать далеко от берега;

- не плавать там, где курсируют речные суда, проплывают моторные лодки и водные мотоциклы;

- не купаться в состоянии алкогольного опьянения.

Теги: ЧП, дети, Госкомитет РБ по ЧС
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