В Башкирии фестиваль «Алга, Зауралье» собрал более пятисот гостей

УФА, 13 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Фестиваль «Алга, Зауралье», который состоялся в Зилаирском районе Башкирии на берегу реки Сакмары, собрал более 500 гостей.

Как сообщил информационному агентству «Башинформ» заместитель главы администрации по социальным вопросам Александр Коротков, в соревнованиях приняли участие 72 команды. В открытом чемпионате Зауралья по боксу сразились 72 участника от 7 до 16 лет из шести районов и городов Башкирии.

По словам организаторов ребята показали превосходную подготовку.

«Фестиваль был организован впервые и кроме спорта, упор мы сделали и на его туристическую составляющую. Провели множество конкурсов на сборку-разборку палатки, разведение костра», — сказал Александр Коротков.

В эти минуты фестиваль завершается, на месте проходит финальная дискотека.

Завтра, 14 июля, запланирован отъезд участников.