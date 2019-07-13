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Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Зианчуринском районе Башкирии открылся фестиваль «Аманат собирает друзей» 

ОБЩЕСТВО
Фото: Артур Идельбаев

В Зианчуринском районе Башкирии открылся фестиваль «Аманат собирает друзей»  Фото: Артур Идельбаев

УФА, 13 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Зианчуринском районе Башкирии на территории турбазы «Аманат» проходит туристический фестиваль «Аманат собирает друзей» («Аманат дуҫтарын йыя»).

Гости фестиваля собрались на поляне у речки Сурень, на развилке дорог в Зилаир и Абзаново.

«В эти минуты проходит награждение победителей спортивных соревнований — сегодня состоялись матчи по гиревому спорту, волейболу, стрельбе из лука. Кроме того, провели плодотворный круглый стол по развитию туризма в Зианчуринском районе, уже есть первые желающие открыть гостевые дома и обустроить туристическую стоянку. Я по горячим следам побывал в Бикбау и недалеко от Абзаново. Кроме того, разрабатываем проект переформатирования существующей туристической базы «Куштау» в сторону этники. Поставим юрту, установим башкирскую баню. Кстати, сегодня буду показывать мастер-класс по парению — набрал трав, сена, есть медвежий жир», — рассказал корреспонденту информационного агентства «Башинформ» один из организаторов мероприятия Артур Идельбаев.

Вечером первого дня фестиваля «Аманат собирает друзей» пройдет концерт и дискотека на свежем воздухе от ветеранов башкирской эстрады: на сцене выступят группы «Ант», Руслан Нигматов, Газим Ильясов, Венер Камалов, Вильдан Яруллин, Раиль Уметбаев, Гайсар Миндигулов и другие.

Теги: фестивали
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