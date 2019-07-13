ЦИК Башкирии зарегистрировал трех кандидатов на должность главы республики
УФА, 13 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.
ЦИК Башкирии зарегистрировал на совещании 13 июля трех кандидатов на должность главы республики.
Право участвовать в выборах получили: Иван Сухарев от ЛДПР, Юрий Игнатьев от партии «Справедливая Россия», Юнир Кутлугужин от башкирского отделения «Коммунистической партии».
В документах кандидатов на должность Главы Республики Башкортостан Алексея Молокина, Сании Тимасовой, Рамили Саитовой сотрудники избирательной комиссии обнаружили недостатки.
Ранее на заседании от 8 июля в качестве кандидата был зарегистрирован врио Главы Радий Хабиров.