На федеральной трассе М-5 «Урал» введено ограничение движения большегрузов

УФА, 13 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии на федеральной трассе М-5 «Урал» до 22 часов 13 июля вводится временное ограничение движения большегрузов.

Как сообщает МЧС России по Башкортостану, запрет на проезд будет действовать на участке с 1548 по 1871 километр (территория Челябинской области).

Водителей оповещают по УКВ-радиостанции. Для контроля обстановки на границе с Челябинской областью на 1548 километре находятся сотрудники 22-го отряда Федеральной пожарной службы по Башкортостану.