Врачи Чишминской больницы попросили у Радия Хабирова компьютерный томограф

Фото: Олег Яровиков, ИА «Башинформ»











Фото: Олег Яровиков, ИА «Башинформ»

ЧИШМЫ, 13 июл 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Главный врач Чишминской районной больницы Камиль Яппаров во время общения с Радием Хабировым рассказал о том, что лечебное заведение нуждается в аппарате компьютерной томографии.

Его стоимость составляет 64 млн рублей. Руководитель региона отметил, что обсудит этот вопрос с руководством минздрава республики.

Радий Хабиров также поинтересовался обеспеченностью больницы медицинскими кадрами. По словам главного врача, в этом году наметилась небольшая положительная динамика.

По данным на конец прошлого года, актуальная потребность во врачебном персонале составляла 14 человек, в том числе: пять участковых терапевтов, три психиатра, по одному неврологу, оториноларингологу, офтальмологу, педиатру, фтизиатру и хирургу. Отток кадров в основном произошел из-за увольнения врачей, которые отработали свой контракт по программе «Земский доктор» и уехали в Уфу. Больница и районная администрация ведут работу со студентами БГМУ.

По словам Камиля Яппарова, уже в сентябре в Чишминскую ЦРБ приедут работать два-три врача.