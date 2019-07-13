Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.02 ↑

EUR 71.01 ↓

13 июля Суббота

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Врачи Чишминской больницы попросили у Радия Хабирова компьютерный томограф

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков, ИА «Башинформ»

Фото: Олег Яровиков, ИА «Башинформ»

ЧИШМЫ, 13 июл 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Главный врач Чишминской районной больницы Камиль Яппаров во время общения с Радием Хабировым рассказал о том, что лечебное заведение нуждается в аппарате компьютерной томографии.

Его стоимость составляет 64 млн рублей. Руководитель региона отметил, что обсудит этот вопрос с руководством минздрава республики.

Радий Хабиров также поинтересовался обеспеченностью больницы медицинскими кадрами. По словам главного врача, в этом году наметилась небольшая положительная динамика.

По данным на конец прошлого года, актуальная потребность во врачебном персонале составляла 14 человек, в том числе: пять участковых терапевтов, три психиатра, по одному неврологу, оториноларингологу, офтальмологу, педиатру, фтизиатру и хирургу. Отток кадров в основном произошел из-за увольнения врачей, которые отработали свой контракт по программе «Земский доктор» и уехали в Уфу. Больница и районная администрация ведут работу со студентами БГМУ.

По словам Камиля Яппарова, уже в сентябре в Чишминскую ЦРБ приедут работать два-три врача.

Теги: здравоохранение
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Родные и близкие простились с жительницей Уфы, погибшей в Греции
В селе Михайловка Уфимского района 11 июля родные и близкие простились с погибшей в Греции жительницей Уфы Альмирой З. Девушку похоронили на Северном кл
В Башкирии в ДТП пострадали шесть человек: женщину с малолетним ребенком госпитализировали
В Башкирии на трассе Уфа - Оренбург, в районе деревни Локотки, днем 12 июля произошло серьезное ДТП. По предварительным данным ГИБДД РБ, столкнулись Vol
В Башкирии незакрепленная скамейка рухнула на 2-летнего мальчика и сломала ему руку
Следственный отдел в Ишимбае по факту травмирования малолетнего ребенка возбудил уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторо
«Брызнули из баллончика и совершили наезд»: в Уфе произошло нападение на полицейских
В Уфе совершено нападение на полицейских. Инцидент произошел утром 10 июля. При патрулировании улицы Пушкина стражи порядка обратили внимание на двух по
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть