Фото: ИА «Башинформ» Главврач больницы Октябрьского прояснил обстоятельства пропажи пациента после приема Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 13 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Главный врач городской больницы Октябрьского Сергей Иванов прокомментировал сообщения о пропаже пациента — 67-летнего пенсионера — после приема и последующими событиями в день его обнаружения.

«Мужчина, который был обнаружен представителями поискового отряда 8 июля, шестью днями ранее был доставлен фельдшерами станции скорой медицинской помощи в приемное отделение. В приемном отделении проведено необходимое обследование и оказана медицинская помощь. Показаний для госпитализации на момент обращения не было, пациент самостоятельно покинул приемное отделение», — пишет в соцсетях Сергей Иванов.

По его словам, вызов в отделение «Скорой медицинской помощи» поступил 8 июля в 22:34. Повод вызова — в 35 микрорайоне на повороте в сторону стационара №2 в овраге (за пределами территории лечебного учреждения) лежит мужчина. В 22:35 вызов передали ближайшей освободившейся бригаде, которая передавала пациента медицинским работникам приемного отделения стационара №2, по адресу 36 микрорайон, д.1. На место вызова бригада прибыла в 22:37.

«Когда пациента нашли, он находился в отдаленной от территории лечебного учреждения, труднодоступной, сложно-пересеченной местности, в глубоком овраге, поросшем густыми зарослями кустарников и деревьев лесопарковой зоны. Расстояние от места обнаружения мужчины до пешеходной зоны более 200 метров. Пострадавший был без сознания, он не мог рассказать волонтерам о том, по каким причинам он оказался в лесополосе, какой период времени он там находился. Произведена медицинская эвакуация пациента в первичный сосудистый центр ГБУЗ РБ ГБ №1 г. Октябрьский», — пишет Сергей Иванов.

Как сообщало агентство «Башинформ», в башкирском городе Октябрьском недалеко от больницы лежал и ждал помощи целую неделю 67-летний Николай Акимов. 2 июля он бригадой скорой помощи был доставлен в местную больницу. Пенсионер жаловался на самочувствие, но его отправили домой. Пожилому человеку по пути стало плохо — он упал на траву недалеко от больничного корпуса и не смог уже подняться и даже позвать на помощь. Родные и волонтеры бросились на его поиски и нашли пожилого мужчину изможденным и обезвоженным через несколько дней.

Спикер республиканского парламента Константин Толкачев на своей странице в «Фейсбуке» отреагировал на случившееся крайне негативно и призвал работников здравоохранения нарушить молчание и объяснить, как это все могло произойти, а депутатов-медиков провести тщательное расследование инцидента.

В настоящее время мужчина находится под наблюдением специалистов, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Пациента проконсультируют специалисты комплексной бригады РКБ им. Куватова.

Также стало известно, что в медицинском учреждении проводится служебное расследование.