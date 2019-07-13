В нацпарке «Башкирия» разместили контейнеры для раздельного сбора мусора

УФА, 13 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В национальном парке Башкирия ввели раздельный сбор отходов. Как сообщили в пресс-службе парка, первым в масштабной программе по раздельному сбору стал 45-й квартал.

«Осуществлять раздельный сбор просто: разлагаемые, пищевые отходы — в один бак; пластик, стекло, алюминий, бутылки, банки — в другой. На всех баках есть соответствующая разметка, а наши работники всегда готовы подсказать, что и куда поместить. По мере заполнения контейнеров отходы отправляются на дальнейшую сортировку и переработку предприятиями Башкортостана», — рассказала пресс-секретарь нацпарка «Башкирия» Анна Шадрова.

Таким образом, не только очищается территория парка, но и сохраняется природа края: переработка не вредит почве, как закапывание мусора, не загрязняет воздух, как его сжигание. Кроме того, благодаря переработке ненужная тара может быть использована повторно в разных отраслях.

В последующем баки с маркировкой появятся на всей территории парка.