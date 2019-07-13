Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.02 ↑

EUR 71.01 ↓

13 июля Суббота

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В нацпарке «Башкирия» разместили контейнеры для раздельного сбора мусора

ОБЩЕСТВО

УФА, 13 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В национальном парке Башкирия ввели раздельный сбор отходов. Как сообщили в пресс-службе парка, первым в масштабной программе по раздельному сбору стал 45-й квартал.

«Осуществлять раздельный сбор просто: разлагаемые, пищевые отходы — в один бак; пластик, стекло, алюминий, бутылки, банки — в другой. На всех баках есть соответствующая разметка, а наши работники всегда готовы подсказать, что и куда поместить. По мере заполнения контейнеров отходы отправляются на дальнейшую сортировку и переработку предприятиями Башкортостана», — рассказала пресс-секретарь нацпарка «Башкирия» Анна Шадрова.

Таким образом, не только очищается территория парка, но и сохраняется природа края: переработка не вредит почве, как закапывание мусора, не загрязняет воздух, как его сжигание. Кроме того, благодаря переработке ненужная тара может быть использована повторно в разных отраслях.

В последующем баки с маркировкой появятся на всей территории парка.

Теги: сбор отходов, нацпарк «Башкирия»
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Родные и близкие простились с жительницей Уфы, погибшей в Греции
В селе Михайловка Уфимского района 11 июля родные и близкие простились с погибшей в Греции жительницей Уфы Альмирой З. Девушку похоронили на Северном кл
В Башкирии в ДТП пострадали шесть человек: женщину с малолетним ребенком госпитализировали
В Башкирии на трассе Уфа - Оренбург, в районе деревни Локотки, днем 12 июля произошло серьезное ДТП. По предварительным данным ГИБДД РБ, столкнулись Vol
В Башкирии незакрепленная скамейка рухнула на 2-летнего мальчика и сломала ему руку
Следственный отдел в Ишимбае по факту травмирования малолетнего ребенка возбудил уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторо
«Брызнули из баллончика и совершили наезд»: в Уфе произошло нападение на полицейских
В Уфе совершено нападение на полицейских. Инцидент произошел утром 10 июля. При патрулировании улицы Пушкина стражи порядка обратили внимание на двух по
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть