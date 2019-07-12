Фото: ИА «Башинформ» Жителей Уфы приглашают принять участие в благотворительном забеге МaturRun Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 12 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Благотворительный забег МaturRun состоится 27 июля в парке «Демский» при поддержке администрации Демского района Уфы.

Все средства, собранные от продажи билетов, пойдут на проект Центра социальных технологий «Ломая барьеры» — «Уфатактильная»: создание тактильного мини-парка под открытым небом в Демском парке культуры и отдыха.

Бегуны могут выбрать две дистанции: 1 или 5 км.

Также предусмотрен детский забег, в котором могут принять участие дети от 1 до 9 лет. Для них предусмотрены дистанции от 25 до 400 метров. Дополнительно в программе мероприятия предусмотрено выступление творческих коллективов, мастер-классы, фотозоны и другие активности.

Участники забега старше 10 лет получат стартовый номер, пакет с краской, бандану с символикой мероприятия и медаль финишера, сделанную подопечными центра социальных технологий «Ломая барьеры». Участники детских забегов получат медаль.

Узнать все подробности и зарегистрироваться для участия в забеге необходимо на сайте Maturrun.

Первый тактильный мини-парк в парке им. И.Якутова был открыт 20 июня. Посещение тактильного мини-парка рекомендовано в терапевтических и реабилитационных целях: развивает моторику, предотвращает появление плоскостопия, обогащает тактильные ощущения, улучшает координацию и равновесие для всех, вне зависимости от состояния здоровья и возраста.