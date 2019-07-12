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12 июля Пятница

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В Башкирии открылся фестиваль «Алга, Зауралье»

ОБЩЕСТВО

УФА, 12 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии открылся фестиваль «Алга, Зауралье».

В первый день проходят отборочные бои открытого чемпионата Зауралья по боксу при поддержке Федерации бокса Республики Башкортостан.

Вечером 12 июля планируется конкурс эстрадной песни «Йэшлек-шоу», после до полуночи — вечерние активности.

Утром 13 июля состоятся финальные бои чемпионата, пройдут соревнования по волейболу, футболу, веселые старты.

Кроме того, гости фестиваля смогут поучаствовать в фестивале красок, а вечером перед ними выступит Сагидулла Байегет. Завершится фестиваль дискотекой и финальным костром.

Теги: фестиваль, Зауралье
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