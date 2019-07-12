Где и когда в Башкирии планировали построить новый стекольный завод

Фото: Национальный архив РБ Фото: Национальный архив РБ

УФА, 12 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии будет построен новый мощный механизированный стекольный завод, информировала газета «Красная Башкирия» в ноябре 1928 года. Где и как планировали возвести предприятие, которое должно было «двинуть вперед все народное хозяйство Советского Союза»? «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

Согласно пятилетнему плану развития башкирской промышленности, местом строительства нового большого механизированного стекольного предприятия был намечен район действующего тогда Красноусольского стеклозавода. «Именно здесь сосредоточены богатые возможности для существования большого стекольного производства», — отмечается в газете. Сырье в районе Красноусольска отличалось высоким качеством, а запасы древесного топлива были настолько значительны, что гарантировали «длительное и весьма дешевое удовлетворение потребностей нового завода».

«С постройкой нового стекольного завода отойдет в область прошлого способ выдувания стекла легкими человека, — поясняют в газете. — Эту изнурительную операцию будет исполнять машина». Выпуск продукции должен был увеличиться во много раз. «Если существующий в Красноусолье стекольный завод наметил в 1928-29 году выработку стекла в размере 2 391 тонны, то новый завод в первый же год своего существования даст 11 410 тонн», — пишут в издании и отмечают, что это будет «предприятие из серии тех мощных заводов, продукция которых должна двинуть вперед все народное хозяйство Советского Союза».

Стоимость строительства завода была определена в 1 782 000 рублей. Уточнялось также, что «пятилетка рассчитывает построить его в течение двух сезонов – 1929-30 и 1930-31 года». Строительство нового стекольного завода связывали также с постройкой железной дороги – Уфа — Оренбург. «Эта дорога должна пройти неподалеку от Красноусольска, — говорится в публикации. — Стекольное производство получит все выгоды быстрого и дешевого сообщения с рынком».

«В настоящее время идет изучение опыта работы таких механизированных стекольных заводов, как «Дагестанские огни» и Константиновский, — продолжают в издании. — Вслед за результатами этой работы вопрос о новых стекольных заводах, видимо, будет поставлен в плоскость практического разрешения». В газете интересуются, как «смотрит» на это строительство Москва, и приглашают специалистов обсудить вопросы возведения нового стекольного завода на страницах издания.

Подробнее о Красноусольском стекольном заводе читайте здесь.

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.