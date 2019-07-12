Фото: Олег Яровиков Детские игры, судьба цирка, в деле Хайруллиной нашли «украинский след» - неделя в Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Радий Хабиров рассказал, во имя чего мы живём; судьба Уфимского цирка решена; что мешало строительству мечети «Ар-Рахим»; после скандала с ЕГЭ прошла волна увольнений чиновников; в деле Луизы Хайруллиной нашли «украинский след»; взятка от нефтяников Башкирии сотруднику Ростехнадзора и обыски в Адвокатской палате. Все главные события недели — в материале агентства «Башинформ».

«Не за деньгами гонимся»

Минфин Башкирии выделит 10 млн рублей на развитие культуры вождения. Об этом сообщили 10 июля на совещании по обеспечению безопасности дорожного движения, которое провел врио главы РБ Радий Хабиров. Деньги будут направлены на создание видеороликов для проката в телеэфире, приобретение учебного оборудования. Большую часть суммы займет автогородок — мобильный тренажер для предупреждения детского травматизма на базе автофургона за 6,3 млн рублей, уточнили в «Башинформе». Инициативу о внедрении «новой культуры вождения» предложил Радий Хабиров на совещании в правительстве 8 июля. «Водители должны понимать: не за деньгами их гонимся, а жизнь им дарим. Гостранс и ГИБДД должны работать над введением новой культуры вождения, которая базируется на соблюдении ПДД и скоростных режимов», — заметил он. По мнению Хабирова, «нужно информировать общество о лихачах, стыдить их» и «перенимать практики других регионов».

Детские игры: высокие гости, лучший спортцентр, первое «золото»

10 июля в Уфе стартовали 53-е летние Международные детские игры. Мероприятие открылось шествием спортивных коллективов из 84 городов 29 стран мира, сообщил «Башинформ». Башкортостан встречает Международные детские игры с открытым сердцем и традиционным башкирским гостеприимством, сказал на церемонии открытия в «Уфа-Арене» врио главы республики Радий Хабиров. В церемонии также приняли участие президент Комитета МДИ Торстен Раш, замминистра спорта РФ Сергей Косилов. Среди гостей — олимпийские чемпионы Александр Карелин, Анастасия Давыдова, Александр Попов. Радий Хабиров зачитал приветствие Владимира Путина участникам МДИ, в котором глава государства, в частности, отметил, что «в республике накоплен большой опыт организации и проведения столь масштабных и престижных мероприятий». В 2013-м Уфа принимала зимние МДИ.

В этот же день в уфимском Затоне начал работу самый крупный в Башкирии центр спортивной подготовки, названный одним из лучших спортсооружений страны. В Центре три бассейна — на 50, 35 и 12 метров, открытое легкоатлетическое ядро, тренажерные и спортивно-демонстрационные залы, гостиница на 200 мест, столовая и врачебно-восстановительный центр. Центр стал одной из площадок МДИ, в которых принимают участие 1 192 юных спортсмена. Первое «золото» игр команде Уфы принесла дзюдоистка Алия Мухаметьянова. Турнир, организация которого обошлась более чем в 4 млрд рублей, продлится до 13 июля.

Попытка фальсификации на ЕГЭ и увольнение чиновников

Как узнал «Башинформ», на одном из пунктов сдачи ЕГЭ Балтачевского района зафиксирована попытка фальсификации результатов государственной аттестации. «Это привело к тому, что 16 детей, которые, я уверен, не хотели этого, были дисквалифицированы, остались без аттестатов и лишились права поступления в высшие учебные заведения», — сообщил на совещании в правительстве врио главы РБ Радий Хабиров и поручил расследовать этот инцидент. «С руководителем пункта сдачи ЕГЭ, учителями, которые за это отвечали, церемониться не нужно, с ними надо попрощаться», — распорядился он.

В тот же день в Балтачевском районе уволили руководителя и завотделом образования, а также директора школы, передали в ГТРК «Башкортостан». Как выяснилось, во время ЕГЭ ученики пользовались шпаргалками, смартфонами и другими техническими средствами. Эти выпускники смогут продолжить обучение осенью.

Что в Стерлитамаке

9 июля врио главы РБ Радий Хабиров посетил Стерлитамак. Первым пунктом поездки стало НПО «Станкостроение», где работает 800 человек. Это единственный в стране завод с полным циклом производства, сообщил «Башинформ». Станки в основном поставляются на предприятия Ростеха. На сегодня на заводе законтрактовано 100 станков почти на 4 млрд рублей. Радий Хабиров высоко оценил перспективы предприятия и обратил внимание на повышение производительности труда.

В Стерлитамаке Хабиров посетил молочную кухню, которая заработала 1 июля, и продегустировал ее продукцию. До конца года такие производства откроют в Октябрьском, Сибае, Нефтекамске и Белорецке. Также он побывал на Стерлитамакском хлебокомбинате, где поручил разобраться с использованием муки из резервного зернового фонда. Заехал во двор дома по улице Курчатова, 2, где начато благоустройство по программе «Башкирские дворики». В этом году в ее рамках здесь будет благоустроено 18 дворов. Еще отремонтируют 355 подъездов домов. Всего на «Башкирские дворики» в этом году потратят 1,78 млрд рублей.

Радий Хабиров осмотрел парковые зоны Стерлитамака и поручил вручить к 1 октября ключи пострадавшим дольщикам. Он отметил, что «в Башкирии все дольщики свои квартиры получат». В республике более 8 тысяч обманутых дольщиков — самое большое количество в ПФО. Ранее стало известно, что дольщики Новобулгаково и Миловского парка получат ключи до конца июля.

Обыски в Адвокатской палате

На этой неделе в Адвокатской палате Башкирии на улице Маркса прошли обыски с участием сотрудников СКР, ФСБ и МВД, сообщил «Коммерсантъ-Уфа». Издание связывает их с расследованием уголовного дела по факту хищения у членов палаты 3,7 млн рублей, собранных в виде взносов. Сумма была потрачена руководством палаты на ремонт арендованных помещений в офисе, принадлежащем теще президента палаты Булата Юмадилова. Сообщается, что сделка была невыгодна организации, так как договор аренды не предусматривал компенсации за ремонт площадей.

О новых стройках, судьбе госцирка и мечети

8 июля в Уфе врио главы РБ Радий Хабиров дал старт строительству нового Бельского моста в створе улицы Воровского. На строительство уйдет почти 3 года. «Еще 30 месяцев по проекту уйдет на ремонт старого моста», — уточнил Хабиров. Подрядчиком назначено челябинское ЗАО «Уралмостострой». Стоимость контракта — 3,46 млрд рублей, уточнил «Башинформ». 10 июля Радий Хабиров запустил строительство хирургического корпуса Республиканского кардиоцентра. Его планируют сдать к концу 2020 года. «Мы приняли решение не ждать начала федерального финансирования и начать строительство», — пояснил Хабиров. На строительство и реконструкцию этого лечебного заведения республика просит у федерального центра 2,5 млрд рублей.

11 июля стало известно, что «Росгосцирк» планирует вложить в реконструкцию Уфимского цирка 1 млрд рублей. Рядом с цирком предлагается создать парковую зону.

Также выяснилось, что новый инвестор выделит на строительство мечети «Ар-Рахим» в Уфе 100 млн рублей. «Развитию строительства мешал внутренний конфликт в Духовном управлении мусульман республики», — рассказал Радий Хабиров. Он также обозначил, что новый договор с фондом «Урал», который являлся единственным спонсором строительства мечети, будет переподписан.

Взятка от нефтяников Башкирии сотруднику Ростехнадзора

ГТРК «Башкортостан» сообщила подробности задержания высокопоставленного сотрудника Ростехнадзора в Москве, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере от башкирской нефтедобывающей компании. Замначальника отдела по надзору в нефтегазодобывающей промышленности одного из управлений ведомства задержали во время получения муляжа взятки свыше 23 млн рублей. При обыске у чиновника нашли доказательства получения им в качестве взятки авто марки «Мерседес». Пойманы также посредники незаконной сделки. Как отмечается, «вознаграждение» в 80 млн рублей от нефтяников из Башкирии потребовали за согласование планов развития горных работ.

Видео задержания сотрудника «Ростехнадзора» опубликовала «Вся Уфа».

В День семьи, любви и верности

8 июля Бирск стал центром торжественных мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности. В старинном башкирском городе прошел красочный семейный фестиваль. На Октябрьской площади города организовали выставку изделий ремесленников, мастер-классы, игры для детей, дегустацию блюд национальной кухни. В Троицком соборе верующие могли поклониться мощам святых Петра и Февронии, считающихся покровителями семьи и брака, рассказал «Башинформ».

«Семья — это самое главное, это то, ради чего мы живем», — сказал врио главы РБ Радий Хабиров на празднике в Бирске. Он поздравил всех с праздником и отметил, что отныне здесь ежегодно 8 июля будет проходить республиканский семейный фестиваль. На фестивале Радий Хабиров вместе с супругой вручили четырем семьям республики медали «Родительская доблесть». Супруга ври главы республики рассказала, что в семье Хабировых есть и свои традиции. «Это собираться всей нашей большой семьей, которая у нас есть… Желание всех увидеть, всем подарить тепло, искренне всех порадовать – это основная наша семейная традиция», — отметила Каринэ Хабирова.

Дело Хайруллиных: «украинский след», экстренная инкассация, арест

11 юля в Уфе суд на два месяца отправил под домашний арест мужа Луизы Хайруллиной, обвиняемой в присвоении более 20 млн рублей банковских денег. Марата Хайруллина обвиняют в «краже в особо крупном размере», сообщил «Башинформ». 10 июля в эфире «Пусть говорят» он заявил, что все украденные деньги проиграл, их выносили из кассы банка полтора года, заменяя фальшивыми банкнотами.

После телеэфира во многих банках Башкирии началась экстренная внеплановая инкассация. Как передали на БСТ, посреди рабочего дня в отделения заходят люди в форме и просят освободить помещения. Также сообщается, что в деле Луизы Хайруллиной нашли «украинский след». Оперативники подозревают, что она пересекала границу с Украиной — Луиза Хайруллина выходила в сеть с украинского IP.

До 2 сентября суд оставил Луизу Хайруллину в СИЗО.