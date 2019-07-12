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12 июля Пятница

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Балкон жительницы Уфы облюбовали 18 летучих мышей

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба УГЗ по Уфе

Балкон жительницы Уфы облюбовали 18 летучих мышей Фото: пресс-служба УГЗ по Уфе

УФА, 12 июл 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Информационно-диспетчерский центр Уфы накануне утром за помощью спасателей обратилась женщина. Она сообщила, что обнаружила на своем балконе несколько летучих мышей. Женщина сначала сама хотела избавиться от нежелательных гостей, но у нее не получилось: некоторые особи забились в промежуток между потолком и бетоном.

По вызову приехали сотрудники городского Поисково-спасательного отряда. Они частично разобрали потолочное перекрытие. Даже спасателей удивило большое количество рукокрылых — вместо привычных одной или пары летучих мышей, они поймали 18.

«По-видимому, млекопитающие давно облюбовали это место в качестве убежища. Обнаруженные «незаконные квартиранты» были выпущены на свободу», — сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты города.

Теги: УГЗ по Уфе, летучие мыши
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