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В Башкирии инспекторы ДПС устроили погоню за нетрезвым мотоциклистом - видео

ОБЩЕСТВО
Фото: стоп-кадр видео | Видео: Динар Гильмутдинов, Facebook

В Башкирии инспекторы ДПС устроили погоню за нетрезвым мотоциклистом - видео Фото: стоп-кадр видео | Видео: Динар Гильмутдинов, Facebook

УФА, 12 июл 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Аургазинском районе Башкирии накануне инспекторы ДПС настигли в поле 32-летнего местного жителя, который пытался от них скрыться на мотоцикле «Минск». По данным пресс-службы ГИБДД РБ, транспорт не был зарегистрирован в установленном порядке. Кроме того, при проверке у водителя были выявлены признаки опьянения. Освидетельствование показало более 1,400 мг/л алкоголя в выдохе.

«Мужчина ранее лишен прав за нетрезвое вождение. Теперь ему грозит уже уголовное наказание, — сообщил на своей странице в «Фейсбуке» начальник региональной Госавтоинспекции Динар Гильмутдинов и привел данные статистики. — В республике за полгода зарегистрировано 24 происшествия с двухколесным транспортом этой категории. Четыре человека при этом погибли, 28 травмированы».

На записи, сделанной видеорегистратором, видно, что мимо патрульной машины по встречной полосе на скорости едет мотоциклист. Спецмашина разворачивается и начинает преследование нарушителя. Даже когда машина ДПС догоняет водителя мотоцикла, он не останавливается, а съезжает с проселочной дороги. Преследование продолжается в поле. В итоге сотрудникам полиции удается остановить и задержать злостного нарушителя ПДД.

Теги: ГИБДД РБ, Динар Гильмутдинов, погоня
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