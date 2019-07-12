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Родные и близкие простились с жительницей Уфы, погибшей в Греции

ОБЩЕСТВО
Фото: соцсети

Родные и близкие простились с жительницей Уфы, погибшей в Греции Фото: соцсети

УФА, 12 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В селе Михайловка Уфимского района 11 июля родные и близкие простились с погибшей в Греции жительницей Уфы Альмирой З. Девушку похоронили на Северном кладбище, сообщила в соцсети ее близкая подруга.

Как информировало агентство «Башинформ», родственникам и друзьям удалось собрать средства на транспортировку ее тела из Греции. Альмиру нашли мертвой в греческом отеле в Афинах 25 июня. Сообщение о гибели дошла до ее друзей только через три дня. Чтобы привезти тело в Уфу, требовалось 4000 евро. Друзья организовали сбор средств. В Афинах девушка скончалась от инсульта.

Теги: ЧП, отдых, туризм, помощь
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