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Отмену экспресса Уфа - Самара - Саратов объяснили низкой заполняемостью

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Отмену экспресса Уфа - Самара - Саратов объяснили низкой заполняемостью Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 12 июл 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Зинова/.

Запущенный в 2016 году экспресс Уфа — Самара — Саратов был отменён спустя три года. Руководство Куйбышевской железной дороги объяснило решение недостаточным спросом на направление и «оптимизацией маршрутов».

Одной из причин, как сообщает «Коммерсантъ — Самара», послужила низкая заполняемость дневного поезда, для самоокупаемости она должна достигать минимум 70%, считают эксперты. Планировалось, что маршрут сыграет значимую роль в развитии внутреннего туризма, но этого не произошло. Кроме того, время в дороге на экспрессе составляло 6,5 – 7 часов, что слишком много для дневного поезда. Третьей причиной, по мнению экспертов, послужили сильно развитые автомобильные перевозки между городами, которые предлагают гибкий график и более низкие цены.

Теги: Экспресс, РЖД
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