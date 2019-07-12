Каменщик из Башкирии участвует во Всероссийском конкурсе профмастерства
Каменщик из Башкирии участвует во Всероссийском конкурсе профмастерства Фото: belpressa.ru
УФА, 12 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.
В Белгороде проходит финал Всероссийского конкурса профмастерства строителей. Впервые конкурсанты работают на площадке частного жилья — на строительстве комплекса «Новая жизнь — ИЖС», где строятся 123 дома для молодых специалистов.
Башкирию представляет победитель республиканского этапа — работник ООО «ГК ПСК-6» Фарит Кагарманов.
После кладки кирпичей конкурсанты пройдут обязательное тестирование на знание теоретических основ. Программа теоретического задания включает 25 вопросов.