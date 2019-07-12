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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Каменщик из Башкирии участвует во Всероссийском конкурсе профмастерства

ОБЩЕСТВО
Фото: belpressa.ru

Каменщик из Башкирии участвует во Всероссийском конкурсе профмастерства Фото: belpressa.ru

УФА, 12 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Белгороде проходит финал Всероссийского конкурса профмастерства строителей. Впервые конкурсанты работают на площадке частного жилья — на строительстве комплекса «Новая жизнь — ИЖС», где строятся 123 дома для молодых специалистов.

Башкирию представляет победитель республиканского этапа — работник ООО «ГК ПСК-6» Фарит Кагарманов.

После кладки кирпичей конкурсанты пройдут обязательное тестирование на знание теоретических основ. Программа теоретического задания включает 25 вопросов.

Теги: конкурс профмастерства, каменщики
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