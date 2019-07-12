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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Уфимец Олег Чегодаев стал первым человеком, взошедшим на все 255+ тысячников Южного Урала

ОБЩЕСТВО
Фото: из личного архива Олега Чегодаева

Уфимец Олег Чегодаев стал первым человеком, взошедшим на все 255+ тысячников Южного Урала Фото: из личного архива Олега Чегодаева

УФА, 12 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Уфимец Олег Чегодаев стал первым человеком, взошедшим на все 255+ тысячников Южного Урала.

«Я выполнил проект #тысячникиюжногоурала, похоже, я стал первым человеком, который взошел на все 255+ вершин выше тысячи метров на Южном Урале. Это заняло у меня больше 20 лет. Но об этом я расскажу позже», — написал путешественник на своей странице в соцсети.

На последние 270 км своего экстремального похода, затянувшегося на целых 20 лет, Олег Чегодаев потратил шесть дней. В путь он тронулся 6 июля, в канун своего 35-летия.

«6 дней, 270 километров гор, лесных дорог различной проходимости, курумов, буреломов, скал, болот и травы, скрывающей тебя с головой, травы, заставляющей плыть в ней и высасывающей силы. Южный Урал стелет неласково в середине лета, это был, наверное, самый сложный и травматичный маршрут в моей 35-летней истории, все как я люблю. Скоро будут фотографии, рассветы и закаты, цветы, медведи, неизвестные водопады и столбчатые вершины», — заинтересовал он подписчиков.

Теги: путешествия, туризм, тысячники Южного Урала
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