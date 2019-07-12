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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

ОНФ просит власти Башкирии поддержать двухконтейнерную систему сбора отходов

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ

ОНФ просит власти Башкирии поддержать двухконтейнерную систему сбора отходов Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ

УФА, 12 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Эксперты Общероссийского народного фронта в Башкортостане обратились в региональное министерство экологии и природопользования с предложением поддержать эксперимент по внедрению дуальной (двухконтейнерной) системы сбора твердых коммунальных отходов, которую возможно реализовать в отдельно взятых населенных пунктах, садовых товариществах и ТСЖ. По их мнению, сбор по нескольким фракциям не всегда экономически оправдан и попытки привить экологическую культуру путем внедрения многофракционного сбора зачастую заканчиваются неудачей. Такая ситуация не первый год наблюдается в Уфе.

«Международный опыт и предварительные экономические расчеты свидетельствуют о том, что наиболее целесообразно начинать внедрение раздельного сбора отходов (РСО) с разделения на две фракции: «мокрую» и «сухую». Попытки проведения эксперимента по раздельному сбору сразу по нескольким фракциям предпринимались в республике неоднократно, но вся экономика «съедается» транспортными расходами. В итоге весь мусор с площадки РСО забирает одна машина, что подрывает саму идею организации раздельного сбора и сводится к банальной профанации. А отделение «сухих» вторичных ресурсов от «мокрых» позволяет предотвратить загрязнение вторсырья и в разы повышает его стоимость, а также экономическую эффективность селективного сбора», — отметил модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Башкортостане Мурад Шафиков.
Общественники считают, что для начала эксперимента нужно четко регламентировать порядок раздельного сбора отходов и принять соответствующие нормативно-правовые акты на региональном уровне, и в соответствии с этим дифференцировать тариф для населения.
«Региональным операторам совместно с органами исполнительной власти необходимо выработать алгоритм взаимодействия с предприятиями, которые занимаются обслуживанием площадок, где организовано раздельное накопление. Конечно, нельзя забывать об информационной работе среди населения. От этого во многом зависит успешность внедрения раздельного сбора, а это основная задача реформы обращения с твердыми коммунальными отходами. Она была озвучена в послании президента России, лидера ОНФ Владимира Путина и является одним из целевых показателей национального проекта «Экология». И мы призываем управляющие компании, ТСЖ, садовые товарищества подключиться к эксперименту по дуальному сбору отходов», — подчеркнул Шафиков.

Теги: ОНФ, ТКО
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