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В Уфе на переходах возле школ поставят макеты детей

ОБЩЕСТВО
Фото: pikabu.ru

В Уфе на переходах возле школ поставят макеты детей Фото: pikabu.ru

УФА, 12 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе к 1 сентября у пешеходных переходов возле двух школ поставят макеты детей. Светоотражающие элементы сделают их заметными и в темное время суток. Фигурки должны привлекать внимание и повышать бдительность водителей. Аналогичные проекты были реализованы в других городах. В Уфе первые макеты появятся в Ленинском районе у школ №4 и №46, обе находятся на улице Ахметова в Затоне. Идея принадлежит секретарю первичной организации уфимского отделения «Единой России» Рустему Сахабутдинову. Проект поддержан республиканской автоинспекцией.

«Монтаж планируется завершить к 25 августа, когда состоится приемка школ. К зимнему сезону, а в дальнейшем — весеннему, предполагается установка макетов детей в одежде по сезону. Автор идеи является и спонсором первых четырех объектов. Надеюсь, идея приживется и понравится горожанам, и появятся другие желающие подключиться к проекту», — рассказал председатель общественного совета партийного проекта «Народный контроль» Алексей Прокофьев.

Теги: школы, дорожная безопасность, пешеходы
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