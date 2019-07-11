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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Минздрав Башкирии будет сотрудничать с центром трансплантологии имени В.Шумакова

ОБЩЕСТВО

УФА, 11 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе подписали соглашение о сотрудничестве в области донорства и трансплантации органов между Министерством здравоохранения Республики Башкортостан и Национальным медицинским исследовательским центром трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И.Шумакова. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Башкортостан.

Соглашение подписали и.о. министра здравоохранения РБ Максим Забелин и главный трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье.

Документ предусматривает организацию и развитие донорства и трансплантации органов, научно-исследовательской деятельности, трансляционной медицины, телемедицинских и бережливых технологий, подготовки медицинских кадров, организацию практического применения искусственных органов и развитие межрегионального сотрудничества и взаимодействия.

И.о. министра здравоохранения Максим Забелин сообщил, что руководство региона готово поддержать службу донорства и трансплантологии

«Наша система здравоохранения к этому готова. Первым органом, пересаженным в республике, стала почка в 1996 году в республиканской больнице имени Г.Г. Куватова. В 2013 году в РБ произведены первые трансплантации сердца и печени. За период 1996-2018 годы в Республике Башкортостан произведено 428 пересадок почек», — сказал Максим Забелин.

Сергей Готье отметил, что в 2018 году в России функционировало 49 центров трансплантации почки в 32 субъектах РФ. Трансплантация возможна лишь в регионах, где высоко развиты возможности клиническо-лабораторной базы, действуют современные медицинские технологии и трудятся высококлассные специалисты. Грамотная организация службы донорства и трансплантации органов положительно отразится на качестве оказания медицинской помощи жителям Башкортостана. Это приведет к развитию иммунологии, инженерной медицины, других медико-биологических дисциплин.

В Башкортостане трансплантация почек и печени взрослому населению осуществляется в Республиканской клинической больнице имени Г.Г.Куватова. В Республиканской детской клинической больнице организована трансплантация и пересадка почки, и в Республиканском кардиоцентре — трансплантация сердца. В 2019 году пересажено четыре сердца, две печени и 22 почки.

Теги: соглашения, Минздрав РБ
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