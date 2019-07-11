В «Газпром трансгаз Уфа» открыт мультимедийный информационно-выставочный центр

Фото: ООО «Газпром трансгаз Уфа»

















Фото: ООО «Газпром трансгаз Уфа»

УФА, 11 июл 2019.

Сегодня, 11 июля, в Уфе торжественно открыли мультимедийный информационно-выставочный центр ООО «Газпром трансгаз Уфа». В церемонии открытия приняли участие руководство ПАО «Газпром», а также генеральные директора дочерних предприятий компании.

Информационно-выставочный центр состоит из пяти залов общей площадью порядка 500 кв. м. В вагончике первопроходцев представлены оригиналы документов, связанных с созданием газотранспортной системы региона, фотографии и кадры исторической хроники, подлинные инструменты строителей и газовиков, оригинальное газотранспортное оборудование, которое устанавливалось в 60-х годах прошлого столетия – например, щит управления газоперекачивающим агрегатом «Волна».

В Галерее победителей собрана мультимедийная панорама с фотографиями фронтовиков, трудившихся на предприятии в разное время, а также родственников работников, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Экспозиция объединяет традиционные музейные экспонаты и передовые выставочные технологии: мультимедийные стенды соседствуют с артефактами.

В Зале истории и развития представлена инсталляция, позволяющая ощутить реальные габариты трубопроводов, эксплуатируемых предприятием – от минимального до имеющего диаметр 1420 мм. Также в зале размещена карта республики, по которой с помощью современных технологий можно проследить развитие газовой промышленности в регионе. Здесь же находится дерево ценностей, из которых складывается корпоративная культура предприятия.

В Зале технологий и сотрудничества установлен семиметровый макет, показывающий путь газа от скважины до потребителя, а также внедренные в процесс транспортировки газа запатентованные разработки специалистов ООО «Газпром трансгаз Уфа». На мультимедийных терминалах любой желающий найдет информацию о предприятиях Группы Газпром в Башкортостане, филиалах газотранспортного предприятия, а также сведения об ученых, изобретателях и их научной деятельности.

В смарт-холле гости смогут совершить виртуальное путешествие по объектам «Газпром трансгаз Уфа».