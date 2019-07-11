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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

ОНФ запустил новую кадровую платформу для трудоустройства талантливых студентов

ОБЩЕСТВО

УФА, 11 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

«Профстажировки 2.0» — совместный проект автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» и Общероссийского народного фронта. Он будет объединять талантливых студентов и ведущих работодателей, поможет будущим специалистам готовить дипломные и курсовые работы не «в стол», а по конкретным задачам компаний. Партнеры-работодатели уже начали размещать для них практико-ориентированные задания — кейсы. Они будут доступны на сайте проекта. На основании этих заданий студенты будут готовить курсовые и дипломные работы. На сегодняшний день партнерами проекта стали более 290 компаний, включая дочерние организации и филиалы. Они разместили на платформе уже 808 кейсов.

«Например, вместе с ВЭБ.РФ мы привлечем студентов к решению задач цифровой трансформации российский экономики, с «Россетями» — цифровизации энергетики. Вместе с «Ростелекомом» будем бороться с кибермошенниками, а с «СИБУРом» – решать вопросы в области интеллектуальной логистики. Работодатели смогут пригласить авторов лучших решений на стажировку или практику, а после и взять на работу. Платформа станет кадровым лифтом для самых талантливых и амбициозных», — отметил сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.
С запуском платформы для студентов открылась возможность регистрироваться и просматривать кейсы, а выбирать и решать их они смогут с 1 сентября. К осени планируется разместить на портале не менее трех тысяч практико-ориентированных заданий.

«Профстажировки.рф — это маркетплейс реальных задач. Диплом или курсовик с решением такого кейса становится для студента первой визитной карточкой, пропуском в профессию. Работодатели же — лидеры экономики и социальной сферы — получат решения своих задач и найдут молодые таланты. Органы власти, которые также размещают кейсы, — дополнительные идеи для реализации национальных проектов. Университеты и колледжи решат вопрос трудоустройства выпускников по специальности. Таким образом, участие в проекте выгодно всем», — добавил руководитель проекта «Профстажировки 2.0», член Общественной палаты РФ Илья Семин.
Заместитель министра науки и высшего образования России Марина Боровская подчеркнула, что связь университетской подготовки с реальным сектором экономики является безусловным преимуществом для нашей страны.
«Создание такого единого интерфейса проекта «Профстажировки 2.0» позволит решить задачи национального проекта «Образование». Важным моментом является появление связки индивидуальных треков обучения молодых людей в университетах с учетом междисциплинарного подхода. Нам нравится, что все инструменты, которые создавались в нашей стране, сегодня являются востребованными и интересными. Площадка «Россия — страна возможностей» собирает все механизмы в единый инструмент», — сказала замминистра.

Теги: ОНФ, трудоустройство
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