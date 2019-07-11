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В уфимском лесу заблудился грибник - ему понадобилась помощь спасателей

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба УГЗ по Уфе

В уфимском лесу заблудился грибник - ему понадобилась помощь спасателей Фото: пресс-служба УГЗ по Уфе

УФА, 11 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Информационно-диспетчерский центр Уфы вчера вечером поступила информация о том, что в лесу между паромными переправами «ДОК» и «Сипайлово» заблудился 66-летний грибник. В экстренную службу позвонила его дочь. Ранее отец связался с ней по телефону и сообщил о том, что не может выйти из леса. Женщина переживала за здоровье родителя: мужчине могло стать плохо, так как имеются проблемы с сердцем.

Спасатели, у которых уже был телефон потерявшегося мужчины, приступили к его поиску. Грибник сумел объяснить им свое примерное местоположение. Во время разговора выяснилось, что он знает, где находится река Уфа, и может выйти на берег водоема.

«Через три минуты поисков с воды специалисты обнаружили грибника. Как оказалось, пожилой уфимец в лесу с утра, и плутал уже несколько часов. Мужчина до последнего надеялся выбраться самостоятельно, но, выбившись из сил, сдался и позвонил дочери», — пояснили в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы.

Спасатели помогли ему дойти до катера и довезли до водно-спасательной станции, откуда его забрали родные. В медпомощи он не нуждался.

Теги: УГЗ по Уфе, спасатели, помощь
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