Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.79 ↑

EUR 71.56 ↓

11 июля Четверг

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе сотрудники полиции задержали несовершеннолетнего «зацепера»

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Уфе сотрудники полиции задержали несовершеннолетнего «зацепера» Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе на станции Дема несовершеннолетний ученик одной из городских школ зацепился за вагон грузового поезда. Школьник подверг свою жизнь и здоровье опасности. Этот факт выявили сотрудники отделения по делам несовершеннолетних Уфимского Линейного управления МВД России на транспорте.

Стражи порядка провели с учащимся профилактическую беседу, а на его законного представителя составили протокол об административном нарушении по статье «неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

«Летом случаи «зацепинга» по стране учащаются. Настоятельно предупреждаем родителей — необходимо проводить беседы со своими детьми о нахождении близ железной дороги. Любые противоправные действия на объектах железнодорожного транспорта являются опасными для жизни и здоровья», — отметили в ведомстве.

Теги: транспортная полиция, зацеперы
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Мужа Луизы Хайруллиной задержали прямо в аэропорту Уфы
Мужа Луизы Хайруллиной, обвиняемой в присвоении более 20 млн рублей банковских денег, стражи порядка задержали 10 июля прямо в аэропорту Уфы. Как сообщи
Трое жителей Башкирии обвиняются в надругательстве над 14-летней девочкой
Балтачевский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении троих жителей Башкирии 21, 20 и 16 лет, по статье «насильственные действ
В Башкирии ожидается потепление до +35 градусов
В ближайшие дни в Башкирии ожидается существенное повышение температуры воздуха. Уже сегодня, 10 июля, в некоторых районах республики столбики термомет
Школьники, оставшиеся без аттестатов из-за ЕГЭ, смогут продолжить учебу осенью – Минобр РБ
Школьники, оставшиеся без аттестатов из-за ЕГЭ, смогут продолжить образование осенью. Об этом заявил и.о. министра образования Башкирии Айбулат Хажин
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть