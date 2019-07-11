Фото: Олег Яровиков В Уфе сотрудники полиции задержали несовершеннолетнего «зацепера» Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе на станции Дема несовершеннолетний ученик одной из городских школ зацепился за вагон грузового поезда. Школьник подверг свою жизнь и здоровье опасности. Этот факт выявили сотрудники отделения по делам несовершеннолетних Уфимского Линейного управления МВД России на транспорте.

Стражи порядка провели с учащимся профилактическую беседу, а на его законного представителя составили протокол об административном нарушении по статье «неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

«Летом случаи «зацепинга» по стране учащаются. Настоятельно предупреждаем родителей — необходимо проводить беседы со своими детьми о нахождении близ железной дороги. Любые противоправные действия на объектах железнодорожного транспорта являются опасными для жизни и здоровья», — отметили в ведомстве.