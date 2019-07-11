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Ушла под воду: в Уфе спасатели вытащили из реки не умеющую плавать женщину

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба УГЗ по Уфе

Ушла под воду: в Уфе спасатели вытащили из реки не умеющую плавать женщину Фото: пресс-служба УГЗ по Уфе

УФА, 11 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе вчера днем спасатели-общественники пришли на помощь не умеющей плавать 30-летней горожанке. Инцидент произошел на несанкционированным пляже на реке Уфа, в районе бывшей зоны отдыха «Водопад».

«Две молодых женщины с маленьким ребенком плескались в водоеме возле берега. В какой-то момент одна из них, шагнув в сторону, ушла под воду. Увидев это, ей на помощь бросились спасатели-общественники. Они достали ее из воды и транспортировали на берег», — сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы.

Выяснилось, что уфимка не умела плавать. Предположительно, она, как и ее подруга, находилась в состоянии алкогольного опьянения. От медпомощи пострадавшая отказалась.

Теги: спасатели, Управление гражданской защиты Уфы
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