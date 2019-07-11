В Башкирии сильный ветер повредил крыши складов и завода

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ





Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

УФА, 11 июл 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Центр управления в кризисных ситуациях регионального МЧС вечером 10 июля поступило сообщение о том, что из-за сильных порывов ветра в Стерлитамакском районе частично повредилась кровля на общей площади 388 кв. м.

На место происшествия прибыли силы и средства Стерлитамакского пожарно-спасательного гарнизона. Было установлено, что частично повреждены кровли трех складов и семяочистительного завода в селе Октябрьское и деревни Северной в Стерлитамакском районе.

«На трех складах общие повреждения коснулись 328 кв. метров, на семяочистительном заводе незначительные повреждения, которые не влияют на рабочий процесс завода. Погибших и пострадавших нет», — прокомментировали в пресс-службе МЧС по РБ.

Сегодня запланировано совещание в местной администрации, где будут обсуждаться ход и проведение аварийно-восстановительных работ кровель складов. Ситуацию взяли на контроль в МЧС РБ.