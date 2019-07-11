В материалах дела много нарушений: адвокат Луизы Хайруллиной прокомментировал решение суда

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УФА, 11 июл 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В здании Верховного суда РБ 11 июля адвокат Луизы Хайруллиной, обвиняемой в присвоении более 20 млн рублей «Россельхозбанка», прокомментировал решение апелляционной инстанции.

«Апелляционная инстанция оставила в силе постановление суда первой инстанции. К сожалению, к нашим доводам не прислушались, несмотря на то, что в статье 108 прямо указан запрет на избрание меры пресечения именно по статье 160-й. Оставили в силе данное постановление. Арест продлен до 2 сентября 2019 года, — сказал Фаниль Ишкильдин и пояснил, почему решили подать апелляционную жалобу. — Адвокат Булат Набиев, мой коллега, был не согласен. Действительно, там много нарушений. Все говорят, что якобы установлена опека над детьми, но в материалах дела этого нет до сих пор — нет ни постановления об установлении опеки, ни постановления о признании потерпевшим — мы не знаем, кто признан потерпевшим на сегодняшний день. При этих обстоятельствах считаю постановление незаконным. Будем идти дальше — в кассацию».

Юрист добавил, что общался с Луизой мало, но отметил, что чувствует она себя хорошо, жалоб пока не предъявляет.

Как сообщалось ранее, Верховный суд Башкирии 11 июля рассмотрел апелляционную жалобу Луизы Хайруллиной и оставил меру пресечения без изменений — женщина останется в СИЗО как минимум до 2 сентября этого года.

Подробнее о «краже века» в Башкирии читайте в материале ИА «Башинформ».