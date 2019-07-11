Фото: Карина Камаева Башкирия в федеральных СМИ: Новый поворот в истории с ограблением банка, уволены из-за ЕГЭ Фото: Карина Камаева

УФА, 11 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Ростех спроектировал ситуационные центры цифрового правительства для Башкирии и Татарстана. Они будут способствовать повышению эффективности управления и контроля регионов.

Управление в режиме онлайн. Как информирует ТАСС, концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» завершил проектирование ситуационных центров «цифрового правительства» для Татарстана и Башкортостана. В сообщении говорится, что они станут одними из первых в системе распределенных ситуационных центров, которые создаются в России по указу президента РФ. «Единая информационно-аналитическая система будет в режиме онлайн собирать информацию о социально-экономических процессах в регионе, анализировать ситуацию в сфере безопасности, мониторить энергетические объекты и аккумулировать данные о состоянии промышленности, сельского хозяйства, торговли, науки и образования. На основании собранных данных система будет делать прогнозы ситуации в регионе, включая оценку потенциальных рисков», — рассказали в ТАСС.

Детские игры. «В Уфе открыли 53-е международные Детские игры. На них приехали юные спортсмены из 29 стран мира», — передает ОТР. В сюжете отмечается, что «некоторым из них пришлось добираться до Уфы больше суток. Например, представителям Австралии, Мексики и Канады». Выяснилось также, что рекордсмен по числу участников в этом году — Израиль.

Sport24 также передал, что «на площадке «Уфа-Арена» прошла церемония зажжения огня 53-х летних МДИ, поднятие флага игр, парад участников соревнований и выступление членов комитета МДИ, а также праздничная концертная программа». Отмечается, что Уфа стала первым городом, который принял как зимние, так и летние Игры.

Гостей и участников летних МДИ поприветствовал Путин, продолжает тему «Матч ТВ». «Отрадно, что эти замечательные соревнования, направленные на укрепление идеалов олимпизма, продвижение ценностей здорового, активного образа жизни, упрочение дружбы и взаимопонимания между представителями молодого поколения из разных стран, вновь принимают Россия и столица Башкортостана Уфа», — говорится в послании президента.

Тем временем в Башкирии уволили чиновников и директора школы из-за нарушений на ЕГЭ, пишет «Учительская газета». «Как рассказал глава Балтачевского района Башкирии, после скандала с фальсификацией результатов ЕГЭ своих должностей лишились глава отдела образования по Балтачевскому району Залифа Магзумова и ее заместитель. Также с работы уволили директора местной школы, в которой проходил экзамен».«Ранее врио главы Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании рассказал о том, что неизвестные лица из числа организаторов создали неравные условия для детей, сдающих экзамен. Как выяснилось, ученики пользовались шпаргалками, смартфонами и другими техническими средствами. Результаты 16 выпускников были аннулированы», — напомнили в газете.

Досрочно расселили из аварийного жилья. За полгода в России расселили 43,6 тысячи кв. метров аварийного жилья, информирует «Парламентская газета». За это время было переселено 2,58 тысячи человек, что составляет 31,4% от общего количества граждан, которых надо переселить в 2019 году. При этом «на 1 июля о полном выполнении целевых показателей программы на нынешний год отчитались Алтайский край, Ненецкий автономный округ, Башкортостан, Воронежская, Тюменская, Московская и Челябинская области», — отмечают в газете.

Где самое дорогое жильё, выяснило ИА REGNUM. Как сообщается, «самая высокая среднерыночная стоимость квадратного метра на третий квартал 2019 года утверждена Минстроем РФ в Поволжье для Татарии — 50 165 рублей (в прошлом квартале — 46 170 рублей), а самая низкая для Саратовской области — 30 тыс. рублей». Для лидера второго квартала — Нижегородской области этот показатель остался на прежнем уровне — 49 440 рублей. Далее самые высокие цены установлены для Пермского края — 43 234 рубля против 41 061 рубля в прошлом квартале, Башкирии — 41 996 рублей против 41 255 рублей. В издании пояснили, что «данный показатель используется для расчёта размера социальных выплат для всех категорий россиян, перед которыми у федерального центра имеются обязательства по обеспечению жильём».

Также стало известно, кто в каком городе быстрее всего накопит на квартиру. Как сообщает «Российская газета», «аналитики сервиса "Мир квартир" сравнили средние зарплаты в самых массовых профессиях и цены на недвижимость в 16 городах-миллионниках». Выяснилось, что быстрее всего накопить на квартиру смогут водители: в городах со средней ценой на жилье ниже 3 млн рублей им потребуется на это около 4 лет. В остальных миллионниках — до 9 лет. На втором месте в рейтинге учителя и врачи. У них в большинстве городов на сбор средств для покупки жилья уйдет 6-10 лет. Дольше десяти лет мечтать о своей квартире придется инженерам Уфы (11 лет), врачам Казани (10,5 лет) и специалистам, проживающим в Москве (15 лет). А труднее всего накопить на квартиру продавцам: в пятерку городов с самым недоступным для них жильем вошли Москва (около 23 лет), Уфа (19,2 года), Казань (18,3 года).

О массовой гибели пчел и птиц. «Известия» узнали, что активисты ОНФ в Башкирии обратились в природоохранную прокуратуру и региональное управление Россельхознадзора с просьбой взять на контроль ситуацию с массовой гибелью пчел. «По словам местных жителей, падеж стал результатом химической обработки сельхоз культур, в частности рапса, — говорится в сообщении. — Также зафиксированы факты падежа мелких млекопитающих и птиц, которые питаются падшими и зараженными пчелами и другими насекомыми». По мнению специалистов, «в массовой гибели пчел виновато неэффективное взаимодействие аграриев и пчеловодов», пишут в издании.

Как и где создают библиотеки будущего. «В регионах России в рамках нацпроекта «Культура» появятся модельные библиотеки. Это образцовые библиотеки, расположенные в благоустроенных помещениях, оснащенные современным компьютерным оборудованием и использующие в работе новейшие информационные технологии», — поясняет «Газета.ру». Предполагаются, что эти библиотеки будут иметь выставочные пространства, площадки для детей, зоны для кинопоказа, лекций, презентаций и концертов. По словам гендиректора Российской госбиблиотеки Вадима Дуда, библиотеки нового поколения будут появляться в регионах в количестве 110 в год. «Например, в Башкирии до 2024 года создадут 20 модельных библиотек. Там модернизированные библиотеки получат доступ к скоростному интернету и станут площадками для работы разных кружков». В Приморье создадут три современные библиотеки. Власти Мордовии планируют к 2024 году создать 18 модельных библиотек, рассказали в издании, уточнив, что «библиотеки нового поколения будут иметь доступ к Национальной электронной библиотеке».

В деле о краже миллионов из банка в Башкирии произошел неожиданный поворот, передает «Первый канал». «В аэропорту Уфы оперативники встречают рейс из Москвы. Марат Хайруллин даже не пытается бежать. Его тут же возьмут под руки и спешно проводят в автомобиль — впереди допрос у следователей, — говорится в сюжете. — Из свидетеля в подозреваемые Марата перевели после чистосердечного признания на всю страну в программе «Пусть говорят». Он признался, что загнал семью в неподъемные долги, делая ставки на спортивных тотализаторах. Вот и подтолкнул жену Луизу Хайруллину ограбить банк, где та работала кассиром. При этом «25 млн рублей якобы были похищены не сразу, а на протяжении двух лет». «Мужчина неоднократно приезжал в банк, где работала жена, и получал от нее похищенные деньги», — сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. Однако эксперты считают, что миллионы могли быть похищены только за короткое время. На телеканале напомнили, что «39 дней супруги провели в бегах. Но из родного Салавата они добрались только до Казани, где сняли пять квартир. При их задержании денег не нашли».