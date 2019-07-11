Фото: МВД по РБ В Уфе полицейские наградили женщину, которая помогла задержать педофила Фото: МВД по РБ

УФА, 11 июл 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Благодаря бдительности жительницы Иглинского района Яны Шухтуевой полицейские менее чем за сутки задержали мужчину, которого подозревают в нападении на ребенка. Женщина заметила подозрительного мужчину, который передвигался на детском велосипеде по микрорайону Черниковка.

Начальник Управления МВД России по Уфе полковник полиции Виталий Дудко поблагодарил жительницу Иглинского района, которая оказала серьезную помощь в поимке подозреваемого. В актовом зале ведомства в присутствии личного состава полиции женщине вручили благодарственное письмо.

По словам Яны Шухтуевой, она просто поступила так, как поступил бы любой на ее месте. К тому же, женщина сама является матерью двоих детей, и как любящий родитель хочет, чтобы ее дети росли в безопасном городе. Также благодарности за профессионализм при раскрытии этого преступления получили сотрудники уфимского Отдела полиции №2 — участковый Сергей Мансуров и сотрудник уголовного розыска Никита Муренко.

Как сообщалось ранее, преступление произошло 6 июля в Калининском районе Уфы, где мужчина напал на 10-летнюю девочку. Об этом в полицию сообщила мать ребенка. Преступник отвез ее дочь в лес неподалеку от Курочкиной горы и там надругался над беспомощной жертвой.

Насильник попал на камеры видеонаблюдения, которые зафиксировали его поездку на велосипеде вместе с девочкой. Ориентировки на предполагаемого преступника были разосланы во все уголки города. Уже на следующий день благодаря бдительной женщине полицейские задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 33-летний житель города Благовещенска, проживавший в Уфе на съемной квартире. Задержанный был неоднократно судим и не так давно освободился из исправительного учреждения.

Если суд признает его виновным, то он может отправиться за решетку на длительное время. За сексуальное насилие над ребенком предусматривается лишение свободы на срок до 20 лет.