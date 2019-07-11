Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.79 ↑

EUR 71.56 ↓

11 июля Четверг

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе полицейские наградили женщину, которая помогла задержать педофила

ОБЩЕСТВО
Фото: МВД по РБ

В Уфе полицейские наградили женщину, которая помогла задержать педофила Фото: МВД по РБ

УФА, 11 июл 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Благодаря бдительности жительницы Иглинского района Яны Шухтуевой полицейские менее чем за сутки задержали мужчину, которого подозревают в нападении на ребенка. Женщина заметила подозрительного мужчину, который передвигался на детском велосипеде по микрорайону Черниковка.

Начальник Управления МВД России по Уфе полковник полиции Виталий Дудко поблагодарил жительницу Иглинского района, которая оказала серьезную помощь в поимке подозреваемого. В актовом зале ведомства в присутствии личного состава полиции женщине вручили благодарственное письмо.

По словам Яны Шухтуевой, она просто поступила так, как поступил бы любой на ее месте. К тому же, женщина сама является матерью двоих детей, и как любящий родитель хочет, чтобы ее дети росли в безопасном городе. Также благодарности за профессионализм при раскрытии этого преступления получили сотрудники уфимского Отдела полиции №2 — участковый Сергей Мансуров и сотрудник уголовного розыска Никита Муренко.

Как сообщалось ранее, преступление произошло 6 июля в Калининском районе Уфы, где мужчина напал на 10-летнюю девочку. Об этом в полицию сообщила мать ребенка. Преступник отвез ее дочь в лес неподалеку от Курочкиной горы и там надругался над беспомощной жертвой.

Насильник попал на камеры видеонаблюдения, которые зафиксировали его поездку на велосипеде вместе с девочкой. Ориентировки на предполагаемого преступника были разосланы во все уголки города. Уже на следующий день благодаря бдительной женщине полицейские задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 33-летний житель города Благовещенска, проживавший в Уфе на съемной квартире. Задержанный был неоднократно судим и не так давно освободился из исправительного учреждения.

Если суд признает его виновным, то он может отправиться за решетку на длительное время. За сексуальное насилие над ребенком предусматривается лишение свободы на срок до 20 лет.

Теги: МВД по РБ
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Мужа Луизы Хайруллиной задержали прямо в аэропорту Уфы
Мужа Луизы Хайруллиной, обвиняемой в присвоении более 20 млн рублей банковских денег, стражи порядка задержали 10 июля прямо в аэропорту Уфы. Как сообщи
Трое жителей Башкирии обвиняются в надругательстве над 14-летней девочкой
Балтачевский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении троих жителей Башкирии 21, 20 и 16 лет, по статье «насильственные действ
В Башкирии ожидается потепление до +35 градусов
В ближайшие дни в Башкирии ожидается существенное повышение температуры воздуха. Уже сегодня, 10 июля, в некоторых районах республики столбики термомет
Школьники, оставшиеся без аттестатов из-за ЕГЭ, смогут продолжить учебу осенью – Минобр РБ
Школьники, оставшиеся без аттестатов из-за ЕГЭ, смогут продолжить образование осенью. Об этом заявил и.о. министра образования Башкирии Айбулат Хажин
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть