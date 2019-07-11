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11 июля Четверг

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Семейная пара из Уфы отметила 70-летнюю годовщину со дня свадьбы

ОБЩЕСТВО
Фото: Личный архив

Семейная пара из Уфы отметила 70-летнюю годовщину со дня свадьбы Фото: Личный архив

УФА, 11 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Благодатная свадьба. Эту дату отметили Виталий и Екатерина Волковы из Уфы. Счастливых супругов, которые находятся в официальном браке уже 70 лет, поздравили близкие, родные и представители администрации Калининского района.

«В семье Волковых родилось пятеро детей: Николай, Георгий, Владимир, Вячеслав, и Алина. В крепком доме всегда тепло и уютно, а радость в дом приносят 8 внуков и 6 правнуков», — сообщили в пресс-службе районной администрации.

70 лет совместной жизни — это редкое явление. Однако в мире есть и рекордсмены. Платиновую, или красную свадьбу (100 лет супружеской жизни) смогла отметить семья Агаевых, которые проживали в горном районе Азербайджана. Мужу Нифтуле тогда исполнилось 126 лет, а жене Балбеим — 116.

Теги: юбиляры супружеской жизни, ЗАГС
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