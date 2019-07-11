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Пять лучших башкирских школ получили сертификаты базовых школ Российской академии наук

ОБЩЕСТВО
Фото: Министерство образования РБ

Пять лучших башкирских школ получили сертификаты базовых школ Российской академии наук Фото: Министерство образования РБ

УФА, 11 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Пять лучших башкирских школ получили сертификаты базовых школ Российской академии наук. Церемония вручения сертификатов состоялась в Доме Республики при участии и.о. заместителя премьер-министра Правительства РБ Ленары Ивановой, и.о. министра образования республики Айбулата Хажина, директоров школ, а также секретаря Комиссии РАН по научно-организационной поддержке базовых школ РАН Александра Соломатина.

Напомним, пять общеобразовательных учреждений Башкирии начнут работу в новом статусе – «Базовые школы РАН» уже с 1 сентября 2019 года . Это уфимские гимназия №64, инженерный лицей №83 имени Пинского М.С. УГНТУ и физико-математический лицей №93, а также гимназия №1 г. Стерлитамака, лицей №1 г. Нефтекамска.

Всего участниками совместного проекта РАН и Министерства просвещения Российской Федерации, получившего одобрение Президента России Владимира Путина, стали 108 школ муниципального подчинения из 32 субъектов страны, обладающих значительным научным и образовательным потенциалом. Перечень школ, вошедших в проект, сформирован Российской академией наук, утвержден на заседании Комиссии РАН 31 мая 2019 года.

Цель проекта — создание уловий для выявления и обучения талантливых детей, их ориентации на построение успешной карьеры в области науки и высоких технологий.

Региональным координатором проекта, оказывающим поддержку Базовым школам РАН, определен Уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук. Куратором проекта в регионе выступает Министерство образования Республики Башкортостан.

Теги: образование, лицей 93
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