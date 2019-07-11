Фото: ИА «Башинформ» Общество еще не потеряно: социолог прокомментировал ситуацию с голодающей бабушкой в Уфе Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 10 июл 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

То, что уфимцы быстро отозвались на беду Антонины Кочкиной, бабушки из поселка Максимовка Калининского района Уфы, говорит о том, что наше общество еще не потеряно. Так считает заведюущий кафедрой политологии, социологии и связей с общественностью УГНТУ Эдуард Гареев.

Напомним, пользователей соцсетей накануне взбудоражило сообщение о бабушке, которая сидит возле своей калитки и плачет от голода. Волонтеры и все неравнодушные буквально за день скооперировались и отправились на помощь к бабушке Тоне. Ей купили продуктов, которых хватит на несколько недель, а также холодильник. На ее семью обратили внимание работники службы опеки, за семьей закрепили социального работника.

«На самом деле, у ситуации два аспекта. Почему вообще Антонина Кочкина оказалась в такой ситуации? Почему она голодает? Видно, что в нынешние времена государство не дорабатывает, во многом самоустранилось от решения этих проблем — со здравоохранением, бедностью, отсутствием работы. Второй аспект — несмотря на все усилия либералов, в наших людях за 30 постсоветских лет не удалось вытравить чувство взаимопомощи, ответственности за ближнего, готовности откликнуться на чужую беду — что мы и наблюдали в ситуации с бабушкой. На самом деле это было в россиянах испокон веков, когда сообщество кооперировалось для того, чтобы помочь тем, кто попал в беду. Сейчас пытаются в гражданах культивировать отношение каждый сам за себя», — говорит Эдуард Гареев.

Ученый вспоминает показательную в этом плане командировку в США, где он побывал в 1974 году.

«Мы шли с группой по Бродвею, в Нью-Йорке. Вдруг толпа стала огибать какое-то препятствие, я решил посмотреть, что там. Оказалось, на вентиляционной решетке лежат мужчина и женщина, уже в годах, и греются. Помню, как тогда меня это потрясло — как и поиски еды у мусорных контейнеров. А мы уже к этому пришли: и это пугает», — говорит Эдуард Гареев.