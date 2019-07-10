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10 июля Среда

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии за сутки формируется порядка 10 тысяч «писем счастья»

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии за сутки формируется порядка 10 тысяч «писем счастья» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 10 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии за 9 июля водителям было отправлено 10 тыс. уведомлений о нарушении ПДД, зафиксированных камерами фотовидеофиксации. Об этом сообщил начальник УГИБДД по РБ Динар Гильмутдинов на Межведомственном совещании по обеспечению безопасности дорожного движения. Для сравнения — за весь январь было отправлено 3 тыс. «писем».

По информации Гостранса Башкирии, на федеральных трассах сейчас устанавливаются 57 новых комплексов, полученных по нацпроекту. Большинство из них уже работают. В Уфе появятся 68 новых камер, приобретенных за счет республиканского бюджета и программы «Безопасные и качественные дороги». 3 камеры будут установлены в Стерлитамаке, 11 — на дорогах регионального значения. К концу года камер на дорогах республики станет на 527 больше.

Камеры фотовидеофиксации — важнейший инструмент безопасности. «Могу привести пример: в Уфимском районе в аварийных местах поставили камеры, и ДТП прекратились», — рассказал Динар Гильмутдинов.

Напомним, врио главы Башкирии Радий Хабиров инициировал внедрение культуры безопасного вождения. К 2024 году в регионе должно втрое уменьшиться число погибших в ДТП. По итогам I квартала текущего года республика оказалась на 4 месте в стране по этому показателю.

Теги: ГИБДД, камеры фотовидеофиксации, дорожная безопасность
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