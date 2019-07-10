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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Гострудинспекция выяснила причины гибели на производстве 32-летнего изолировщика

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Гострудинспекция выяснила причины гибели на производстве 32-летнего изолировщика Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 10 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Гострудинспекция завершила расследование несчастного случая, в результате которого погиб 32-летний изолировщик уфимского ООО «БашТеплоРемонт». Мужчина до несчастного случая работал в компании меньше месяца.

Как сообщает пресс-служба ведомства, трагедия произошла на территории филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим».

28 марта бригада из четырех человек выполняла изоляционные работы в резервуарном парке. На момент несчастного случая один работник перемещал теплоизоляционные маты, второй (пострадавший) в одиночку изолировал трубы, выходящие из резервуара, двое занимались замерами объемов. Вернувшись после замеров, мастер увидел лежащего на трубе изолировщика. Приехавшая бригада скорой помощи констатировала смерть работника. Как было установлено, она наступила в результате «токсического действия неуточненного вещества».

В ходе проведённого расследования установлено нарушение технологического процесса (изоляцией труб занимался один человек, в отсутствие ответственного сотрудника за проведение работ), а также неудовлетворительная организация производства работ (в организации не разработана система управления профессиональными рисками).

ООО «БашТеплоРемонт», допустившее нарушения требований по охране труда, а также скрывшее факт несчастного случая (соответствующее извещение поступило в Гострудинспекцию только в мае), привлечено к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 200 тысяч рублей.

Теги: ЧП на производстве, Гострудинспекция
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