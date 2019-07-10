Фото: Vk В соцсети появилась группа «Против фонда Луизы Хайруллиной» Фото: Vk

УФА, 10 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В соцсети «ВКонтакте» 10 июля появилась группа «Против фонда Луизы Хайруллиной». Она закрытая, но в ней уже более 2000 подписчиков, впрочем, как и в группе «Фонд Луизы Хайруллиной», созданной 9 июля.

В «противовесной» группе сообщается, что в ней не ведется сбор средств в поддержку участников ситуации или кого-то еще.

«Если кто-то выкладывает в данной группе какие-то посты о просьбе скинуть деньги — это мошенники. Данное сообщество несет исключительно информационно-развлекательный характер. Наша деятельность не имеет цели кого-либо оскорбить, унизить или призвать к действиям, которые противоречат моральным или правовым нормам. У каждого участника есть свое мнение по любому вопросу и право его высказать», — сообщается в группе.

Как информировало агентство «Башинформ», в официальной группе «Фонд Луизы Хайруллиной» «ВКонтакте» 10 июля появилось сообщение, что супруг обвиняемой в присвоении более 20 млн рублей в эфире передачи на канале «Россия-1» озвучил просьбу дать ему в долг деньги для возмещения ущерба банку. Но был предложен другой вариант — собирать деньги через банковскую карту Луизы.