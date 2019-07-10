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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о шквалистом усилении ветра

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о шквалистом усилении ветра Фото: автор

УФА, 10 июл 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики об усилении ветра. По прогнозам синоптиков, 11 июля ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди, ночью по югу до умеренных, грозы, днем локально град. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с, шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +14,+19 градусов, по северу до +9, днем +22,+27, по юго-востоку до +31.

Утром на отдельных участках автодорог туман с видимостью 500-1000 метров.

«При усилении ветра необходимо ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра», — порекомендовали в пресс-службе МЧС по РБ.

Теги: МЧС по РБ, предупреждение
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