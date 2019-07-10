Фото: автор ГИБДД Уфы предупреждает водителей о проведении профилактической операции «Чистый номер» Фото: автор

УФА, 10 июл 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На территории Уфы 10 июля стартовала профилактическая операция «Чистый номер». По данным пресс-службы столичной Госавтоинспекции, на оживленных участках города сотрудники ГИБДД будут останавливать машины с нечитаемыми или неустановленными в соответствии требованиями ГОСТа госзнаками.

За данное правонарушение грозит административная ответственность по части 1 статьи 12.2 КоАП РФ, которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере 500 рублей. За управление машиной без установленного на предусмотренном для этого месте госномера, либо с госзнаком, сделанным из материалов, которые препятствуют или затрудняют идентификацию, предусмотрена ответственность по части 2 ст.12.2 КоАП РФ, где административный штраф составляет 5000 рублей. В указанных случаях водитель может лишиться права управления машиной на срок от одного до трех месяцев.

В ведомстве напомнили, что номерной знак транспортного средства должен быть виден с расстояния 20 метров в темное и светлое время суток.