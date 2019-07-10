Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.76 ↓

EUR 71.46 ↑

10 июля Среда

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

ГИБДД Уфы предупреждает водителей о проведении профилактической операции «Чистый номер»

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

ГИБДД Уфы предупреждает водителей о проведении профилактической операции «Чистый номер» Фото: автор

УФА, 10 июл 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На территории Уфы 10 июля стартовала профилактическая операция «Чистый номер». По данным пресс-службы столичной Госавтоинспекции, на оживленных участках города сотрудники ГИБДД будут останавливать машины с нечитаемыми или неустановленными в соответствии требованиями ГОСТа госзнаками.

За данное правонарушение грозит административная ответственность по части 1 статьи 12.2 КоАП РФ, которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере 500 рублей. За управление машиной без установленного на предусмотренном для этого месте госномера, либо с госзнаком, сделанным из материалов, которые препятствуют или затрудняют идентификацию, предусмотрена ответственность по части 2 ст.12.2 КоАП РФ, где административный штраф составляет 5000 рублей. В указанных случаях водитель может лишиться права управления машиной на срок от одного до трех месяцев.

В ведомстве напомнили, что номерной знак транспортного средства должен быть виден с расстояния 20 метров в темное и светлое время суток.

Теги: ГИБДД РБ, ПДД
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии погиб малолетний ребенок, упав в ведро с водой
В башкирском селе Иглино накануне днем произошел несчастный случай с малолетним ребенком. Как сообщил агентству «Башинформ» источник, пока мать занимала
Радий Хабиров поручил вручить к 1 октября ключи пострадавшим дольщикам из Стерлитамака
Дольщики строящегося многоквартирного дома №2 в микрорайоне №4А Западного жилого района Стерлитамака по адресу: проспект Октября, 85 неоднократно обраща
Появилась новая версия судьбы миллионов, похищенных из банка в Башкирии
В российских СМИ появилась новая версия судьбы более чем 20 млн рублей, похищенных из «Россельхозбанка» в башкирском городе Салавате. По информации исто
Супругам Хайруллиным не понравилось, что их родные участвовали в передаче «Прямой эфир»
Обвиняемая в краже более 20 млн рублей из банка Луиза Хайруллина и ее супруг Марат отслеживали все новости о своем побеге, которые выходили в интернете
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть