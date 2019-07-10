«Город семи родников»: в Уфе запустили новый экопроект по благоустройству родниковых зон
«Город семи родников»: в Уфе запустили новый экопроект по благоустройству родниковых зон Фото: администрация Уфы
УФА, 10 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.
В столице Башкирии запустили новый экологический проект по благоустройству родниковых зон. Рабочее название общественной инициативы «Родники Уфы». Цель проекта – создание популярных зеленых зон отдыха у родников и формирование туристического бренда Уфы, как «Города семи родников».
Идея возродить уцелевшие родники Уфы и сделать их точками притяжения горожан возникла не случайно, рассказывает секретарь Общественной палаты города Эрик Ахтямов. Именно эта организация при поддержке АНО «Матери Республики Башкортостан», РЭОО «Зеленая Башкирия», Министерства экологии и природопользования РБ, а также региональным отделением РГО и Архитектурно-строительным институтом УГНТУ выступила иницатором реализации проекта.
По его словам, еще 20 лет назад на территории города были изучены и составлены паспорта более 50 источников.
«В данный момент мы подаем документы на республиканский конкурс по выделению грантов, надеемся, наша идея найдет поддержку. Также мы ищем инвесторов и приглашаем всех заинтересованных лиц присоединиться к реализации проекта, активистов и волонтеров общественных и молодежных организаций», — рассказала координатор проекта, исполнительный директор АНО «Матери РБ» Эльвина Галимова.
Авторы проекта также отмечают, что в дальнейшем родникам могут быть присвоены имена на основе открытого конкурса среди горожан.
По мнению директора Архитектурно-строительного института УГНТУ Дмитрия Кузнецова, проект по возрождению родников многогранен и представляет интерес сразу по нескольким направлениям.
«Родник – это буквально наша история и память на уровне генетики людей, проживающих на данной территории. Из родников пили воду наши предки, жилища в основном строились именно возле источников воды. Первое направление, которое лежит на поверхности – это экологический аспект, сохранение природы, облагораживание. Второй момент – интерес туристический, мы узнаем историю каждого из родников, возможно, выявим какие-то любопытные факты. Не менее интересный аспект – для нашей молодежи, студентов сразу нескольких специальностей университета на практике изучить и внести свой вклад в благоустройство родников города: это и водоснабжение и водоотведение, архитектура, промышленное и гражданское строительство. Каждый из родников потребует тщательного изучения и понимания – где стоит расчистить территорию, где не обойтись без тени, иначе источник может высохнуть. Это сложно, но и интересно», — высказался он в поддержку инициативы.