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«Город семи родников»: в Уфе запустили новый экопроект по благоустройству родниковых зон

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Уфы

«Город семи родников»: в Уфе запустили новый экопроект по благоустройству родниковых зон Фото: администрация Уфы

УФА, 10 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В столице Башкирии запустили новый экологический проект по благоустройству родниковых зон. Рабочее название общественной инициативы «Родники Уфы». Цель проекта – создание популярных зеленых зон отдыха у родников и формирование туристического бренда Уфы, как «Города семи родников».

Идея возродить уцелевшие родники Уфы и сделать их точками притяжения горожан возникла не случайно, рассказывает секретарь Общественной палаты города Эрик Ахтямов. Именно эта организация при поддержке АНО «Матери Республики Башкортостан», РЭОО «Зеленая Башкирия», Министерства экологии и природопользования РБ, а также региональным отделением РГО и Архитектурно-строительным институтом УГНТУ выступила иницатором реализации проекта.

По его словам, еще 20 лет назад на территории города были изучены и составлены паспорта более 50 источников.

«К сегодняшнему дню многие из них утеряны, некоторые оказались под жилой застройкой. В ходе наших совместных рейдов с активистами экологического движения и представителями СМИ обнаружены всего около 15 ныне существующих родников. Большинство из них давно заброшены и доступ к ним усложнен особенностями природного ландшафта», — отмечает общественник.

Техническую часть реализации проекта, а именно благоустройство территорий родников и создание зон отдыха, организаторы планируют осуществить за счет средств республиканского гранта и неравнодушных горожан. Для начала было решено ограничится семью родниками, учитывая, что для многих народов цифра семь имеет сакральное значение.

«В данный момент мы подаем документы на республиканский конкурс по выделению грантов, надеемся, наша идея найдет поддержку. Также мы ищем инвесторов и приглашаем всех заинтересованных лиц присоединиться к реализации проекта, активистов и волонтеров общественных и молодежных организаций», — рассказала координатор проекта, исполнительный директор АНО «Матери РБ» Эльвина Галимова.

Планируется, что в рамках реализации проекта будут взяты пробы воды из каждого источника. С результатами исследований горожан ознакомят с помощью табличек, которые установят на территории родника на видном месте. Вероятнее всего, современным требованиям к питьевой воде, эти источники соответствовать не смогут, полагают общественники. Но такую цель данный проект и не ставит.

Авторы проекта также отмечают, что в дальнейшем родникам могут быть присвоены имена на основе открытого конкурса среди горожан.

По мнению директора Архитектурно-строительного института УГНТУ Дмитрия Кузнецова, проект по возрождению родников многогранен и представляет интерес сразу по нескольким направлениям.

«Родник – это буквально наша история и память на уровне генетики людей, проживающих на данной территории. Из родников пили воду наши предки, жилища в основном строились именно возле источников воды. Первое направление, которое лежит на поверхности – это экологический аспект, сохранение природы, облагораживание. Второй момент – интерес туристический, мы узнаем историю каждого из родников, возможно, выявим какие-то любопытные факты. Не менее интересный аспект – для нашей молодежи, студентов сразу нескольких специальностей университета на практике изучить и внести свой вклад в благоустройство родников города: это и водоснабжение и водоотведение, архитектура, промышленное и гражданское строительство. Каждый из родников потребует тщательного изучения и понимания – где стоит расчистить территорию, где не обойтись без тени, иначе источник может высохнуть. Это сложно, но и интересно», — высказался он в поддержку инициативы.

Теги: благоустройство, родники, экология
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