Фото: Дмитрий Мухаметкулов Башкирия в федеральных СМИ: Взятка в виде «Мерседеса», обыск в адвокатской палате, выборы Фото: Дмитрий Мухаметкулов

УФА, 10 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Эксперты подготовили доклад о выборах и выяснили, что в большинстве регионов, в том числе в Башкирии, врио губернаторов имеют крепкие позиции.

Прогноз положительный. Как сообщает «Российская газета», Фонд развития гражданского общества представил доклад, посвященный выборам губернаторов и депутатов заксобраний. Из него следует, что «у большинства врио губернаторов не возникнет проблем с избранием, а «Единая Россия» по итогам выборов сохранит свои позиции в большинстве региональных парламентов». Говоря о губернаторских выборах в 16 регионах, которые пройдут в Единый день голосования 8 сентября, эксперты напоминают, что «в 13 регионах предыдущие главы ушли в отставку в ходе ротации 2018-2019 годов. В борьбу за пост и доверие избирателей вступили новые назначенцы — врио губернаторов. В большинстве же регионов, как следует из доклада, врио губернаторов имеют крепкие позиции». «Башкортостанскому Радию Хабирову, калмыцкому Бату Хасикову, курскому Роману Старовойту, липецкому Игорю Артамонову и санкт-петербургскому Александру Беглову от предшественников досталось хорошее электоральное наследство. Скорее всего, ни у кого из них проблем не возникнет», — цитируют в газете доклад ФоРГО.

В адвокатскую палату пришли с обыском. «Начальство адвокатской палаты Башкирии уличили в махинациях с бюджетными фондами. В конторе прошли обыски, — информирует «Росбалт». — По версии Следственного комитета, «неустановленные сотрудники из числа руководства» похитили 3,7 млн народных денег. Преступление стало возможным после того, как «на заведомо невыгодных условиях» высокопоставленные адвокаты договорились об аренде нежилого помещения, которому требовался капремонт», — говорится в издании.

Уфа претендует на чемпионат мира по борьбе.«Спорт-Экспресс» пишет, что Уфа является кандидатом на проведение чемпионата мира по греко-римской, вольной и женской борьбе среди юниоров 2021 года. По словам заместителя главы наблюдательного совета федерации Георгия Брюсова, соответствующая заявка по инициативе врио главы Башкортостана Радия Хабирова уже отправлена в Объединенный мир борьбы. В публикации отмечается, что Россия ни разу не принимала юниорский чемпионат мира по борьбе.

Как высокопоставленный сотрудник Ростехнадзора получил взятку «Мерседесом». «Замначальника отдела по надзору в нефтегазодобывающей промышленности Ростехнадзора Олег Хромушкин задержан по подозрению в получении взятки — автомобиля Mercedes и 1 млн руб. — за согласование проекта горных работ нефтедобывающей компании», — пишет «Коммерсантъ». Ранее «Хромушкин был задержан в Москве по месту жительства и препровожден в Уфу по месту совершения преступления». Уточняется, что «возбуждены уголовные дела в отношении Олега Хромушкина, а также в отношении директора и фактического руководителя организации, занимающейся проектированием объектов нефтегазовой отрасли». Как установлено, «Ростехнадзор неоднократно отказывался согласовать проект в связи с допущенными нарушениями при составлении документов. Узнавший об этом Олег Хромушкин предложил директору и фактическому руководителю проектной организации выступить посредниками в получении им взятки. Между нефтяной компанией и проектной организацией был заключен договор на сумму более 55 млн руб. Часть этих средств была обналичена, после чего для сотрудника Ростехнадзора был приобретен автомобиль марки Mercedes, также ему передали 1 млн руб.», — говорится в издании.

Супруг башкирской кассирши снимается в шоу Малахова. Газета «АиФ-Москва» 9 июля узнала, что «супруг башкирской кассирши Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении более 20 млн рублей из банка, примет участие в шоу Андрея Малахова на телеканале «Россия 1». Сообщалось, что «съемки передачи уже идут. Сроки ее выхода в эфир пока не называются». Ранее стало известно, что «муж Хайруллиной проиграл все похищенные деньги в азартные игры и намерен поехать на телевидение в Москву, чтобы просить у россиян помощи в сборе средств для возвращения потраченной суммы банку», пояснили в идании.

«Просил вынести еще». Детективную историю о башкирской кассирше Луизе Хайруллиной, подозреваемой в похищении более 23 млн рублей из банка в Салавате, о муже и пропавших деньгах подробно описали в РИА Новости. В материале говорится, что «когда Луизу задержали в Казани, денег при ней не нашли» и что «Хайруллина пошла на преступление под давлением мужа». По мнению юристов, «муж сам рискует оказаться в наручниках как соучастник преступления». Как рассказал супруг Луизы, по его настоянию «денежные средства из банка выносили последние два года. Всего — 25 миллионов 500 тысяч рублей», «ему нужны были средства для брокерских ставок».

Полицейских-провокаторов посадили надолго. Тем временем в Башкирии двух офицеров полиции приговорили к длительным срокам лишения свободы за провокацию преступления и торговлю наркотиками. Как пишет «Лента.ру» «в апреле 2016 года 30-летний оперативный дежурный и 27-летний участковый предложили местному жителю выступить в роли продавца наркотиков — якобы в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий. При этом они снабдили его наркотиками. Человек, который приобрел запрещенные средства, был привлечен к уголовной ответственности, но в суде полностью оправдан». В дальнейшем следователи установили, что «преступление было умышленно спровоцировано и срежиссировано полицейскими, причем лицу, выступившему в роли продавца, они передали две тысячи рублей наличными». В итоге суд приговорил полицейских к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Граффити памяти Децла. «В Уфе появилось граффити, посвященное памяти рэпера Децла. Портрет выполнили Артур Лукъянов и Артур Музипов на одной из стен здания в уфимской Черниковке», — сообщает портал «Mир24». Отмечается, что «столица Башкирии стала 17-м городом, принявшим участие во флешмобе, призванном почтить память одного из основоположников российского рэп-движения». Пик популярности Децла – Кирилла Толмацкого — пришелся на 90-е. Но творческий путь его был недолгим. 3 февраля этого года в возрасте 36 лет он скончался от острой сердечной недостаточности в Ижевске, где проходил его концерт, напомнили в издании.

В Башкирии 3-летней девочке из-за ошибки врачей удалили часть челюсти. Как рассказали на РЕН ТВ, началась эта грустная история с того, что у ребенка заболел зуб, и мама отвела ее в Кандринское отделение центральной районной больницы, где стоматолог удалил ей якобы проблемный зуб. Однако после процедуры состояние ребенка только ухудшилось — поднялась температура, лицо девочки стало опухать. В итоге маленькой Юлиане врач удалил еще два зуба. Последствия этого оказались более серьезными. Ребенка увезли в больницу Уфы, где хирурги сделали ей четыре операции. После них у пострадавшей начало гноиться лицо. «В результате неудачных вмешательств у девочки деформировался лицевой отдел черепа. Проблему можно было вовремя обнаружить и решить: достаточно было сделать рентген. Однако в Кандрах аппарата нет», — резюмировали на телеканале.