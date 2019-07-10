Фото: автор В Уфе появится пешеходная улица Фото: автор

УФА, 10 июл 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе появится пешеходная улица. Об этом заявил начальник главного управления архитектуры и градостроительства администрации города Олег Байдин.

По его словам, в проработке находятся два варианта уфимского Арбата. Первый — это участок улицы Советской: между улицами Октябрьской революции и Пушкина с выходом на сквер Маяковского. Второй — это улица вдоль «Арт-квадрата» — между улицами Чернышевского, Коммунистической и Мустая Карима.

В течение недели этот вопрос будет проработан и появятся более конкретные предложения по пешеходной улице в городе.

Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин поручил рассмотреть возможность обустроить пешеходную улицу в северной части столицы, в районе улицы Первомайской в микрорайоне Черниковка. Олег Байдин отметил, что по этой части города также есть наработки и предложения.