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10 июля Среда

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе появится пешеходная улица

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

В Уфе появится пешеходная улица Фото: автор

УФА, 10 июл 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе появится пешеходная улица. Об этом заявил начальник главного управления архитектуры и градостроительства администрации города Олег Байдин.

По его словам, в проработке находятся два варианта уфимского Арбата. Первый — это участок улицы Советской: между улицами Октябрьской революции и Пушкина с выходом на сквер Маяковского. Второй — это улица вдоль «Арт-квадрата» — между улицами Чернышевского, Коммунистической и Мустая Карима.

В течение недели этот вопрос будет проработан и появятся более конкретные предложения по пешеходной улице в городе.

Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин поручил рассмотреть возможность обустроить пешеходную улицу в северной части столицы, в районе улицы Первомайской в микрорайоне Черниковка. Олег Байдин отметил, что по этой части города также есть наработки и предложения.

Теги: благоустройство
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