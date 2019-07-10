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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

ОНФ в Башкирии просит Россельхознадзор взять на контроль ситуацию с массовой гибелью пчел

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ

Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ

УФА, 10 июл 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Активисты ОНФ в Башкирии обратились в природоохранную прокуратуру и региональное управление Россельхознадзора с просьбой взять на контроль ситуацию с массовой гибелью пчел в нескольких районах региона. По словам местных жителей, падеж стал результатом химической обработки сельскохозяйственных культур, в частности, рапса. Данная процедура проводилась, в том числе, в период цветения, что категорически запрещено делать для определенных категорий веществ. В этом году по рекомендации Минсельхоза республики многие хозяйства значительно увеличили площади посева рапса как высокомаржинальной культуры.

«Образцы падшей пчелы направлены в несколько лабораторий для выявления конкретного химиката, использование которого стало роковым. Мы предполагаем, что во всех случаях использовался один препарат. Вполне возможно, что был нарушен регламент внесения химиката и не учтен его класс опасности, а может неправильно была подобрана концентрация вещества. Инцидент из-за несогласованности действий пчеловодов и аграриев в таком масштабе произошел впервые. Поэтому региональному Минсельхозу необходимо выработать систему взаимоотношений между ними, чтобы избежать таких ситуаций впредь», — рассказал модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Башкортостане Мурад Шафиков.
Он отметил, что законодательством предусмотрена постановка ульев на учет («чипирование» их), а места размещения ульев должны быть согласованы с органами местного самоуправления и отражены в соответствующих документах.
«Но большинство пчеловодов игнорирует данную норму. А если бы она работала в полной мере, то фермерам было бы запрещено обрабатывать поля в радиусе пяти километров от пасек. Трагедии, возможно, удалось бы избежать», — подчеркнул Шафиков.

Сегодня также зафиксированы факты падежа мелких млекопитающих и птиц, которые питаются падшими и зараженными пчелами и другими насекомыми, что является серьезным ущербом для экосистемы, отголоски которого ощущаться будут еще долго.

В Стерлитамакском районе вблизи обработанных полей активисты ОНФ обнаружили место нелегального складирования канистр из-под химикатов, которые относятся к категории опасных отходов. Общественники вызвали сотрудников полиции и оформили акт изъятия.

«Массовая гибель пчел обнажила еще одну проблему. Емкости, в которых хранятся такие препараты, на законных основаниях не могут быть использованы во вторичном использовании и подлежат утилизации и обезвреживанию, что требует дополнительных расходов. Поэтому фермеры свозят их на незаконные свалки, складируют в ближайшем лесочке или вовсе сжигают на полях, как это сделали в одном хозяйств Стерлитамакского района. И этот вопрос необходимо вынести на экспертное обсуждение», — отметил Мурад Шафиков.

Теги: ОНФ, пчелы, пчеловодство
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