Фото: пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС В Уфе пожарный спас тонущую девочку Фото: пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС

УФА, 10 июл 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На реке Уфа около деревни Дудкино Кировского района Уфы едва не утонула 12-летняя девочка. Она вместе с мамой в прошедшие выходные пришла к водоему отдохнуть и позагорать. Во время купания девочку унесло течением от берега, и она начала тонуть.

«На пляже в этот момент отдыхал мужчина со своей семьей. Увидев, что тонет ребенок, мужчина бросился на помощь», — сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.

Позже выяснилось, что героем оказался заместитель начальника пожарной части поселка Чесноковка Ильдар Садыков.

«Как уберечь детей от гибели на воде — рекомендации Госкомитета Башкирии по ЧС», читайте в материале ИА «Башинформ».