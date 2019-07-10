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В Уфе жители Кузнецовского затона добиваются строительства школы

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Уфы

В Уфе жители Кузнецовского затона добиваются строительства школы Фото: администрация Уфы

УФА, 10 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Жители активно застраивающегося микрорайона Кузнецовский затон добиваются строительства школы. Пока детям приходится посещать школы вдали от дома. Хотя проектом планировки в микрорайоне предусмотрены две школы на 2,6 тыс. учеников и четыре детсада на 750 воспитанников, их строительство так и не началось. Жители обратились в СМИ.

После показа сюжета в теленовостях прокуратура инициировала проверку и выяснила, что с 20017 года мэрия выделила застройщикам 37 участков для строительства жилья, выдала 53 разрешения на строительство многоквартирных домов и 9 разрешений на ввод в эксплуатацию. Вместе с тем, власти не предпринимали мер, направленных на появление в микрорайоне социальной инфраструктуры.

Итогом проверки стало обращение в суд с требованием построить в Кузнецовском затоне школу и детсад в течение двух лет, в соответствии с утвержденным планом, сообщили в республиканской прокуратуре.

Теги: кузнецовский затон, проект планировки, школа
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