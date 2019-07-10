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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Школьники, оставшиеся без аттестатов из-за ЕГЭ, смогут продолжить учебу осенью – Минобр РБ

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Школьники, оставшиеся без аттестатов из-за ЕГЭ, смогут продолжить учебу осенью – Минобр РБ Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 10 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Школьники, оставшиеся без аттестатов из-за ЕГЭ, смогут продолжить образование осенью. Об этом заявил и.о. министра образования Башкирии Айбулат Хажин.

«Если итоги одного из ЕГЭ не засчитаны, получается, что у ребенка нет возможности поступить в высшие учебные заведения, — отметил руководитель образовательного ведомства в интервью ГТРК «Башкортостана». — Но в любом случае, если осенью дети пересдадут и русский язык, и математику, у них остается шанс поступить в средние профессиональные образовательные организации».

Ранее на оперативном совещании в Правительстве Башкирии стало известно, что 16 выпускников из Балтачевского района остались без аттестатов из-за попытки фальсифицировать результаты ЕГЭ.

Как стало известно, в тот же день в Балтачевском районе несколько человек лишились своих должностей. Уволены руководитель отделом образования района и один из его подчиненных, а также директор школы.

Выяснилось, что во время сдачи ЕГЭ ученики пользовались шпаргалками, смартфонами и другими техническими средствами.

Теги: ЕГЭ, Министерство образования РБ
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